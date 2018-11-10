Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamayla ilgili olarak, "Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi, havalimanında düzenlenen basın toplantısında üs bölgesindeki patlamada 7 askerin şehit olduğunu, 25 askerin ise yaralandığını açıklamıştı. Erdoğan, patlamaya neden olan mühimmatların miadının dolması gibi bir durumun ise söz konusu olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

