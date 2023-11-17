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İBB adaylığı için adı geçen AK Partili isimler için dikkat çeken rakamlar: Kurum, Koca, Göksu, Yazıcı...

17.11.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere yaklaşık 4 ay kala adı İBB Başkanlığı için geçen AK Partili isimlerle ilgili çarpıcı bir anket paylaşıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti'den kimin rakip olacağı merakla beklenirken Murat Kurum, Fahrettin Koca, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu gibi isimler öne çıkıyor. Son anket sonucuna göre ise adı geçen AK Partili isimler hemen hemen eşit şansa sahip!

İBB adaylığı için adı geçen AK Partili isimler için dikkat çeken rakamlar: Kurum, Koca, Göksu, Yazıcı...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakıp Özgür Özel'in genel başkanlığa gelmesiyle Ekrem İmamoğlu parti içindeki konumunu sağlamlaştırdı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yeniden aday olacağını dile getirmişti. İmamoğlu'nun adaylığının kesinleşmesi durumunda karşısına çıkacak AK Partili isimler İstanbul'da büyük oranda tanınıyor.

EN ÇOK ONLARIN ADLARI KONUŞULUYOR

Son ankette olası İBB adayları olarak adı geçen AK Partili isimlerle ilgili çarpıcı veriler yer aldı. Buna göre; eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, mevcut AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum İstanbulluların en çok tanıdığı isimlerden biri. Anket sonucu katılımcıların yüzde 91'inin Kurum'u tanıdığını ortaya koydu.

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Özellikle de pandemi döneminde sık sık yaptığı açıklamalarda hayatımızda yer edinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine revizyonunda görevine devam eden iki isimden biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı anket sonucuna göre İstanbul'da tanımayan hemen hemen yok. Katılımcıların yüzde 96'sı Bakan Koca'yı tanıdığını ifade etti.

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ŞADİ YAZICI, TEVFİK GÖKSU...

İBB adaylığı için adları Kurum ve Koca kadar konuşulan bir diğer iki isim de Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı! Anket sonucu, İstanbulluların yüzde 87'sinin Göksu'yu tanıdığı yönünde. AK Parti'nin İBB adayları arasında yer alan Şadi Yazıcı'nın tanınma oranı ise yüzde 83!

İMAMOĞLU'NU BAŞARILI BULANLAR BAŞARISIZ BULANLARA YAKIN

Ankette İmamoğlu ile ilgili dikkat çekici veriler de yer aldı. Buna göre; İmamoğlu'nu başarılı bulan İstanbul sakinlerinin oranı yüzde 29. Yüzde 22 ise İmamoğlu'nu başarısız bulduğunu belirtirken katılımcıların yüzde 25'i İBB Başkanı için "Ne başarılı ne de başarısız" diyor.

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