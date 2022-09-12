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İBB Meclisi’nde gergin dakikalar! “O bizim için bir haindir” dedikten sonra ortalık karıştı

12.09.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saraçhane'deki İBB başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan İBB Meclisi eylül ayı ilk birleşimi gergin anlara sahne oldu. Meclise "Vahdettin" tartışması damga vurdu. CHP'li Tarık Balyalı'nın Sultan Vahdettin ile ilgili "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir" sözlerinin ardından AK Parti grubundan sesler yükseldi. Bu sözlerin ardından iki grup arasında tartışma yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı ilk birleşimi, Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirildi. İBB Meclisi'nde sarf edilen bazı sözlerin ardından ortalık karıştı ve gergin anlar yaşandı. İşte AK Parti ve CHP grupları arasındaki Sultan Vahdettin tartışmasından detaylar...

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"VAHDETTİN BİZİM İÇİN BİR HAİNDİR"

İBB Meclisi'ndeki gerginlik CHP grubundan "Vahdettin bizim için bir haindir" seslerinin yükselmesinin ardından başladı. AK Parti ve CHP gruplarının arasındaki tartışma giderek alevlendi. İBB CHP Grup Sözcüsü ve Belediye Meclis Üyesi CHP'li Tarık Balyalı'nın "Siz Vahdettin'i savunmaya devam edin, biz Mustafa Kemal'i savunmaya devam edeceğiz. Aramızdaki fark budur" sözlerinin ardından iki gruptan da hep bir ağızdan birbirine tepki gösteren sesler çıktı.

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Tarık Balyalı, Sultan Vahdettin'in kendisini İngilizlere teslim ettiğini, milli mücadelenin karşısında durduğunu ve ülkeden kaçtığını söyledi. Bu sözlere AK Parti grubundan tepki gelirken İBB Meclisi'nde yaşanan gergin anlarda Meclis oturumunu yöneten Zeynel Abidin Okul, ise Sultan Vahdettin ile ilgili sözlere müdahale ederek Sultan Vahdettin'in kaçmadığını, sürgüne gönderildiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Tarık Balyalı o anlara ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Balyalı açıklamasında "İBB Meclisi, Vahdettin'i savunma yeri değildir. Siz Vahdettin'i savunmaya devam edin, biz Mustafa Kemal'i savunmaya devam edeceğiz." dedi.

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