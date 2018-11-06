İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sayıştay raporları' ve 'yolsuzluk' iddiaları hakkında açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, belediyelerin sağladığı iş ve maddi imkanlarla sempatizan ve tabanını kaybeden terör örgütünün, bu imkanlara tekrar ulaşabilmek için kayyumların bölge halkı üzerindeki olumlu etkisini azaltmak ve 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerini etkilemek amacıyla son bir aylık süreçte yeni bir planı uygulamaya başladığı bildirildi.

Terör örgütü elebaşlarının, örgüte müzahir kişi ve siyasi parti temsilcileri her fırsatta örgüt yanlısı internet siteleri aracılığıyla kayyum atanan belediyelerde yolsuzluk yapıldığı algısı yaymak amacıyla gerçekleri farklılaştırarak, yasal usulleri yasa dışıymış gibi göstererek açıklamaların yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu açıklamaların 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile doğrudan ilgisi bulunmakta ve yerel seçim yaklaştıkça bu yalan haberlerin sayısının artacağı anlaşılmaktadır. Bazı internet sitelerinde yer alan Van, Siirt, Tunceli, Şırnak, Hakkari, Mardin, Ağrı ve Diyarbakır belediyelerinde yolsuzluk imasındaki gerçek dışı haberlerin, terör örgütünün yukarıda anlatılan stratejisi kapsamında yer aldığı, bu haberde iddia edilen hususların 2017 yılı Sayıştay raporunun çarpıtılması ve borç rakamlarının gerçeğe aykırı olarak kullanılmak suretiyle ifade edildiği görülmektedir.