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İğneadalı balıkçı anlattı: Büyük bir mayındı! Hemen haber verdik…

28.03.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son günlerde Ukrayna’da ülkemize sürüklenen mayın tehlikesi ile karşı karşıya… Son olarak İğneada açıklarında bir mayın tespit edilirken mayını fark ederek ekiplere haber veren Balıkçı Çağrı Martin o anları anlattı. Martin açıklamasında "Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik. Hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik, herkesi uyardık buraya yaklaşmayın diye. Büyük bir mayın, panikledik, hemen haber verdik telsizden. Sahil Güvenlik geldi, bizi uzaklaştırdılar" dedi.

İğneadalı balıkçı anlattı: Büyük bir mayındı! Hemen haber verdik…

Türkiye mayın tehlikesi ile karşı karşıya. Son dakika gelen habere göre Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarındaki mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, "Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik. Hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik." dedi.

Martin, AA muhabirine, denize ağ serdikleri bölgenin yaklaşık 200 metre ilerisinde mayın olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Hemen durumu yetkililere bildirdiklerini ifade eden Martin, çok korktuklarını aktardı.

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Haber vermelerinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geldiğini anlatan Martin, şunları kaydetti:

"Büyük bir mayın, panikledik, hemen haber verdik telsizden. Sahil Güvenlik geldi, deniz uçağı geldi, bizi uzaklaştırdılar. Bugün denize çıkmamız da yasaklandı. Can güvenliğimiz açısından iyi değil çıkmamız. Para önemli değil, can sağlığı daha önemli. Para her zaman kazanılır. Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik, 200 metre kalmıştı ki hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik, herkesi uyardık buraya yaklaşmayın diye."

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Balıkçı Erman Can Günay da mayın nedeniyle 3 gündür endişe yaşadıklarını dile getirdi.

Balıkçı arkadaşlarının anonsu ile denizde mayın bulunduğunu öğrendiklerini dile getiren Günay, "Sıkıntılı bir durum. Sezonu artık kapattık diyebiliriz. Mayının nereden geleceğini bilemeyiz, her türlü sıkıntılı durumdayız. Biz mayını görmedik ama gören arkadaşımızın yakınındaydık, çok uzakta değildik." ifadelerini kullandı.

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Liman Başkanı Resul Ulaş da İğneada Feneri'ne yaklaşık 7 mil açıkta başıboş bir mayın gözlemi olduğu ihbarı üzerine durumu Kaymakamlık ve Sahil Güvenlik ile paylaştıklarını söyledi.

Ulaş, bölgedeki balıkçılara faaliyetlerine son verip limana dönmeleri yönünde telsiz anonsu geçtiklerini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı da sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini açıklamış, SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayının emniyete alındığı, etkisiz hale getirmek üzere müdahaleye başlandığı bildirilmişti.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ukrayna
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