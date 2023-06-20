İmamoğlu'nun mesajı kulislere sızdı! 'Mansur Yavaş durumdan rahatsız...' Adaylık sorusuna çok konuşulacak yanıt

2023 seçimlerinin sonuçları CHP'de büyük değişim rüzgarları estiriyor. İmamoğlu değişimin fitilini ateşledi, genel başkanlık adaylığı için adı geçen isimler arasında İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisine geçtiğimiz günlerde dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Gürsel Tekin de var. İddiaya göre seçim dönemindeki çıkışlarıyla gündeme damgasını vuran ABB Başkanı Mansur, seçim sonrası CHP'deki durumdan rahatsız. İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'a gönderdiği haber kulislere sızdı.

"MANSUR YAVAŞ RAHATSIZ! ARKA KAPI DİPLOMASİSİ..."

Ses getiren kulis bilgisini tv100 canlı yayınında paylaşan gazeteci Deniz Gürel, "CHP'deki mevcut kaotik durumdan sayın Yavaş'ın rahatsızlığı olduğunu söylemek isterim" derken "Bütün olan bitene müdahil olmamak istiyor. Yavaş-İmamoğlu arasında arka kapı diplomasisini yürütmek isteyen isimler var" ifadelerini de sözlerine ekledi.

İMAMOĞLU'NDAN YAVAŞ'A "SEN YERİNDE DUR" MESAJI

Öte yandan Gürel'in iddiasına göre İmamoğlu da Mansur Yavaş'a konuyla ilgili bir haber yolladı ve "Bu süreçten etkilenme, sen yerinde dur, CHP'deki olası bir değişimden sonra tekrar yerel seçimle ilgili bir rüzgar yakalayacağız" dedi.

MANSUR YAVAŞ ADAY OLUR MU? "O KADAR OKSİTLİ ALANLAR VAR Kİ..."

Programda gazeteci Nagehan Alçı'nın "CHP ve İYİ Parti seçim iş birliği yapmazsa Mansur Yavaş tekrar CHP'nin adayı olarak seçime girer mi?" sorusuna Gürel şöyle yanıt verdi:

"Aynı risk İstanbul'da da geçerli. O kadar oksitli alanlar var ki Ankara ve İstanbul adına CHP'de CHP'de Ankara ve İstanbul adına o kadar oksitli alanlar var ki; bir tarafta HDP aday çıkarırsa İstanbul'da kazanma şansı düşüyor, öbür tarafta İYİ Parti ve CHP ittifak yapmazsa Mansur Yavaş'ın Ankara'da aday olmayacağını düşünüyorum. 2019 seçimlerinde adaylık şartıydı, İYİ Parti ve CHP'nin kendi isminde mutabık olması... Hatta Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'den aday olması teklifi 'Eğer İYİ Parti'den aday olursam CHP'nin oyunun tamamını toplayamam riski var, CHP'nin adayı olmayıp İYİ Parti desteklesin ' şartı vardı. CHP'de bu kaotik süreç sağlıklı bir şekilde yönetilemezse ve yerel seçimlerde Yavaş'a uygun bir ittifak modeli olmazsa ben Mansur Yavaş'ın Ankara'da aday olmayacağını düşünüyorum."