İmamoğlu'nun Rize mitinginde dikkat çeken anlar! Sosyal medyada hızla yayıldı: 'Müzik festivali gibi'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 4 gün kalırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Rize'deki mitingde vatandaşlara seslendi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sahneye gelmesinden dakikalar önce miting alanında çekilen görüntüler ise gündem oldu.

İmamoğlu için sahneyi hazırlayan görevlinin yaptırdıkları sosyal medyada viral oldu. Yapılan 'Müzik festivali gibi' yorumları dikkat çekti.

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