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  4. İmamoğlu'nun Rize mitinginde dikkat çeken anlar! Sosyal medyada hızla yayıldı: 'Müzik festivali gibi'

İmamoğlu'nun Rize mitinginde dikkat çeken anlar! Sosyal medyada hızla yayıldı: 'Müzik festivali gibi'

10.05.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize'deki mitingde konuştu. İmamoğlu'nun öncesinde sahneyi hazırlanan görevlinin vatandaşlarla beraber yaptığı sahne şovu, sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntüler kısa sürede viral oldu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 4 gün kalırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Rize'deki mitingde vatandaşlara seslendi.

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun sahneye gelmesinden dakikalar önce miting alanında çekilen görüntüler ise gündem oldu.

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İmamoğlu için sahneyi hazırlayan görevlinin yaptırdıkları sosyal medyada viral oldu. Yapılan 'Müzik festivali gibi' yorumları dikkat çekti.

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Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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Ekrem İmamoğlu seçim Rize

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