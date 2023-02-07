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İnfial yaratan ses kaydıyla ilgili yeni gelişme! Depremde enkaz altındaki vatandaşı arayıp dalga geçmişti, gözaltına alındı

07.02.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin acısını yaşarken sosyal medyada yayılan bir video görüntüsü infial yarattı. Hızla yayılan söz konusu ses kaydında, kendisini AFAD görevlisi olduğu yalanıyla tanıtan bir kişi, enkaz altında yardım bekleyen vatandaşı arayarak dalga geçti. Söz konusu video sosyal medyada büyük tepki toplarken, kaydı çekip paylaşan S.A. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde etkili oldu. Çevre illerde çok sayıda bina yıkılırken, vatandaşlar enkaz altında kaldı. Yıkılan binalarda kalanlara yardım edebilmek için tüm Türkiye adeta seferber olurken, ekipler zamana karşı yarışıyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

SOSYAL MEDYADAKİ SES KAYDI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ekipler tüm risklere rağmen canla başla çalışmalarına ara vermeden devam ederken, sosyal medyada yayılan bir ses kaydı olay yarattı.

ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞI ARAYIP, DALGA GEÇTİ

Enkaz altında yardım bekleyen bir vatandaşı arayan bir kişi, kendisini AFAD ekibi gibi tanıtarak enkaz altındaki depremzedeyle dalga geçti.

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Yardım bekleyen vatandaşın bağırmasını isteyen kişinin o sırada gülmesi büyük tepki çekti.

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GÖZALTINA ALINDI

Skandal ses kaydı sosyal medyada gündem olurken, kaydı çekip paylaşan S.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem sosyal medya Kahramanmaraş

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