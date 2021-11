İngilizce öğrenmek isteyenlerin ufkunu açacak taktikler ve ürünler

Birçoğumuz küçük yaşlarda İngilizce eğitimine başlasa da yeterli seviyeye bir türlü ulaşamıyor. Aslında bunun birçok nedeni var. Çoğu zaman yeterli ilgi gösterilmiyor veya yanlış yöntemler kullanılıyor. En kötüsü ise gerekli olan sıkı çalışmaya uyamamak. Her şeyde olduğu gibi dil öğrenirken de mutlaka sıkı ve düzenli çalışma gerekiyor. Bu çalışmaları istediğiniz seviyeye çıkaracak en başarılı İngilizce öğrenme taktiklerini sizler için araştırdık. Haydi, birlikte inceleyelim.

1. Program oluşturun ve bağlı kalın

İngilizceye sıfırdan mı başlıyorsunuz yoksa temeliniz var mı? Seviyenizi belirledikten sonra eksik olduğunuz noktaları belirlemelisiniz. Örneğin, A2 seviyesinde olabilirsiniz ancak bu seviyede hakim olmanız gereken düzeyde kelime bilmiyor olabilirsiniz. Eksiklerinizi belirledikten sonra bu eksiklere yönelik çalışmaya başlayabilirsiniz. Hazırlayacağınız çalışma programına mutlaka uymalısınız. Her gün aynı saatlerde çalışamasanız bile belirlediğiniz saat hedefini tutturmanız çok önemli. Ancak bu çalışma süresini de verimli kullanmak gerekiyor. Masa başına geçip telefonla ilgilenmek size İngilizce öğretmez. Eğer çalışmak için yeterli konsantrasyonu gösteremiyorsanız başlangıçta çalışma saatlerini kısa tutup zaman içinde arttırabilirsiniz.

2. Gramer çok önemli

Bir dilin temel taşı tabii ki grameri. Gramer bilgisi yetersiz olduğu zaman kurulan cümleler yanlış ifadelere neden olabilir. Ayrıca İngilizce yazılan metinleri de anlamak zorlaşır. Ancak İngilizcede yer alan bazı kalıplar ve zamanlar Türkçede yok. Bu da gramer yapısını ve mantığını anlamayı zorlaştırabilir. Dolayısıyla sizi doğru yönlendiren, kolay anlaşılır ürünleri tercih etmelisiniz. English Grammar Today, bu konuda yararlanabileceğiniz en iyi kaynaklardan biri. Binlerce örnek, alıştırma soruları, seviye testleri yer alan kitapta cümlelerin Türkçe karşılıkları da yer alıyor.

3. Kolaya kaçmayın, sözlük kullanın

Akıllı telefonlar ve online sözlükler her ne kadar hayat kolaylaştırsa da kelime dağarcığınızı genişletmez. Bilmediğiniz bir kelimeyi bu araçlarla araştırdığınızda o an için kelimenin anlamını öğrenseniz de kısa süre içinde unutursunuz. Bu nedenle eski yöntemleri kullanmak, kelime dağarcığınızın genişlemesini sağlar. Özellikle İngilizce-İngilizce, İngilizce-Türkçe sözlükleri seçmeye çalışın. Bu sayede kelimenin İngilizce açıklamasını okuyarak hem dil yapısına alışırsınız hem de kelimeyi daha hızlı öğrenebilirsiniz. Oxford Wordpower Dictionary, kelimeleri açıklarken örnek cümlelere de yer veriyor. Ayrıca sözlüğün CD'sinden doğru telaffuzu da öğrenebilirsiniz. İlk defa duyduğunuz kelimeleri İngilizce açıklamalarıyla birlikte küçük not kağıtlarına yapıştırmak veya telefonunuza hatırlatıcı olarak eklemek de sürekli onları görmenizi sağlayarak öğrenme sürecini hızlandırır.

4. Kelime öğrenmeyi eğlenceli hale getirin

Kelime öğrenmek İngilizcenin en zor adımlarından biri. Seviyeniz ilerledikçe kelime dağarcığınızın da artması gerekir. Bunu kolaylaştırmanın yolu ise kelime öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek. İngilizce olan çeşitli bulmacalar ile hem eğlenebilir hem de bu sırada kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Medium Crossword Puzzles-İngilizce Kare Bulmacalar, 1000'den fazla kelime içeriyor. A2 ve B1 seviyelerindeki kişilerin kelime gelişimi için oldukça uygun olan bulmaca, İngilizce bilginizi arttırırken eğlenmenizi de sağlayacak.

5. Okuma rutininize İngilizce kitapları da ekleyin

İngilizce öğrenmenin yollarından biri de okumak. Seviyenize uygun İngilizce hikaye kitaplarını okuma rutininize dahil etmelisiniz. Bu sayede hem cümle kalıplarını ve günlük kullanımları öğrenebilir hem de keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hikayelerin İngilizcelerinin yanı sıra Türkçe çevirilerinin de yer alması, dile hakimiyet kazanmanıza yardım eder. Bu nedenle seviyenize uygun, doğru cümle kalıpları içeren hikayeleri seçmelisiniz. Eğer 3. seviye bir dil bilgisine sahipseniz İngilizce Hikayeler-Yağmur Adam sizin için güzel bir tercih olabilir.

6. Kapsamlı bir set edinin

Her an elinizin altında olacak, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapsamlı bir set; İngilizce öğrenirken çok işinize yarar. Bu sayede gramerden kelimelere, zamanlardan kalıplara o an ihtiyacınız olan her bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz. Fono İleri İngilizce Seti, dağınık bilgilerinizi tamamlamaya ve İngilizcenizi bir adım öteye taşımaya yardım ediyor. Ana ders kitaplarının yanı sıra CD'lerle birlikte telaffuzu da kolayca öğrenmenizi sağlıyor. Anlatım dili Türkçe olduğu için son derece anlaşılır. Bol örnekleri sayesinde de öğrenilenleri pekiştirebilirsiniz.

7. Günlük dile de hakim olun

Dil, yaşayan bir olgu. Bu nedenle sürekli gelişir ve değişir. Günlük hayatta hiçbir dil sadece temel gramer kurallarına uyarak kullanılmaz. Bu nedenle günlük hayatta kullanılan kalıplara da hakim olmak gerekir. İngilizce Günlük Konuşmalar, çeşitli durumlarda gerçekleşen diyalog örneklerini içeriyor. Karşılıklı soru cevap şeklinde ilerleyen diyaloglar sayesinde günlük hayat İngilizcesini kolayca öğrenebilirsiniz. Türkçe karşılıklarının da yer aldığı kitap, orta düzey İngilizce bilgisine sahip olan herkes tarafından kolayca kullanılabilir.

8. İngilizceye maruz kalın

Dil öğrenmenin en önemli adımı o dile maruz kalmak. Bu nedenle mutlaka İngilizce dizi ve filmleri izlemelisiniz. Filmleri dublajla izlemek yerine altyazılı izlemeyi tercih etmelisiniz. İngilizce öğrenmek amacıyla izleyeceğiniz dizi ve filmleri önce Türkçe altyazı ile izleyin. Bu noktada 20-30 dakika arasında değişen kısa film ve dizileri tercih ederseniz, başlangıç için daha faydalı olabilir. Türkçe altyazının ardından aynı dizi ya da filmi İngilizce alt yazısı ile izleyip ne kadar anladığınızı kontrol edin. Aynı içeriği birkaç kere izledikten sonra hızlı konuşmalara, telaffuzlara kulak aşinalığınız oluşacak ve İngilizceyi daha kolay öğreneceksiniz.

9. Konuşmadan İngilizce öğrenemezsiniz

Teori hiçbir alanda tek başına yeterli olamaz. Grameri çok iyi bilseniz de konuşmak ayrı bir konu. Teoriye hakim olsanız da konuşamayabilirsiniz. Bu nedenle mutlaka pratik yapmanız gerekir. Ancak sizinle aynı seviyeye sahip kişilerle pratik yapmak her zaman yararlı olmayabilir. Seviyenizden daha ileride kişilerle konuşarak hem yeni şeyler öğrenebilir hem yanlış bilgilerden kaçınabilirsiniz. Dil öğrenmek için en iyi yöntem ise ana dili İngilizce olan biriyle iletişime geçmek. Bunun için tatil planlarınızı yurt dışına yapabilir veya çeşitli uygulamalar ile ana dili İngilizce olan kişilerle tanışabilirsiniz.

10. İngilizce her yerde karşınıza çıksın



Dil öğrenirken her yerde İngilizce ile karşılaşmak öğrenme sürecini hızlandırır. Telefon ve bilgisayarınızın dilini İngilizceye çevirmek, günlüklerinizi İngilizce yazmaya çalışmak, müzikleri İngilizce şarkılardan seçmek, öğrendiğiniz kelimeleri veya kalıpları içeren bir şeyler yazmak size çok yardımcı olur. Özellikle öğrendiğiniz gramer kurallarını, zamanları, kalıpları ve kelimeleri kullanarak hikaye ya da şiir yazmaya çalışmak, hem yeni bilgilerin pekişmesini sağlar hem bu süreçte farklı şeyler öğrenmenize yardım eder. Elbette çok profesyonel işler çıkarmanıza gerek yok. Burada önemli olan yeni bilgileri farklı alanlarda kullanarak öğrenmeyi kalıcı hale getirmek.