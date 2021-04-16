Irak'taki hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarı! Saldırının arkasındakileri açıkladı

A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Irak'ta Türk askeri üssüne düzenlenen ve 1 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ERDOĞAN SİNCAR'A GİRERSE SAVAŞIRIZ'

Ağar, Haşdi Şabi örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın lideri Khazali'nin kısa zaman önce yayınladığı bildirideki "Erdoğan, Sincar'a girerse buradan ayrılmak istemeyecek, bu durum ABD'den daha tehlikeli! Olası Sincar operasyonu gerçekleşirse savaşacağız, Türklere söylüyoruz, üsleri bize yakın ve elimizde bol miktarda roket var" sözlerini hatırlatarak Başika'ya yapılan hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

AĞAR: BİZE MESAJ VERİYORLAR

Türkiye'nin bölgede etkisinin azaltılmaya çalışıldığını ve bunun içinde sistematik bir şekilde saldırıları planladığını söyleyen Ağar, "Bizim bu coğrafyada etki üretmimizi engellemeye yönelik saldırı biçimi bu saldırı. Buradan bize mesaj veriyorlar, Irak'taki Suriye'deki ekonomik, askeri varlığımıza karşı bize karşı, yıpratma savaşları arayışları içerisindeler. Saldırının arkasında YPG/PKK ile iş birliği yapmış Şii dini kimliğini istismar etmiş terör örgütleri var" dedi.