HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak'taki hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarı! Saldırının arkasındakileri açıkladı

Irak'taki hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarı! Saldırının arkasındakileri açıkladı

16.04.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başika'daki Türk üssüne düzenlenen ve bir askerin şehit olduğu roketli saldırıda kullanılan fırlatma rampalarının Haşdi Şabi kontrolündeki bir bölgede bulunması sonrası gözler İran destekli terör örgütüne çevrildi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar; daha önce "Erdoğan, Sincar'a girerse savaşırız" tehdidinde buluna örgütle ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.

Irak'taki hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarı! Saldırının arkasındakileri açıkladı

A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Irak'ta Türk askeri üssüne düzenlenen ve 1 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ERDOĞAN SİNCAR'A GİRERSE SAVAŞIRIZ'

Ağar, Haşdi Şabi örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın lideri Khazali'nin kısa zaman önce yayınladığı bildirideki "Erdoğan, Sincar'a girerse buradan ayrılmak istemeyecek, bu durum ABD'den daha tehlikeli! Olası Sincar operasyonu gerçekleşirse savaşacağız, Türklere söylüyoruz, üsleri bize yakın ve elimizde bol miktarda roket var" sözlerini hatırlatarak Başika'ya yapılan hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

AĞAR: BİZE MESAJ VERİYORLAR

Türkiye'nin bölgede etkisinin azaltılmaya çalışıldığını ve bunun içinde sistematik bir şekilde saldırıları planladığını söyleyen Ağar, "Bizim bu coğrafyada etki üretmimizi engellemeye yönelik saldırı biçimi bu saldırı. Buradan bize mesaj veriyorlar, Irak'taki Suriye'deki ekonomik, askeri varlığımıza karşı bize karşı, yıpratma savaşları arayışları içerisindeler. Saldırının arkasında YPG/PKK ile iş birliği yapmış Şii dini kimliğini istismar etmiş terör örgütleri var" dedi.

HAŞDİ ŞABİ TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Öte yandan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın sözde lideri Kaysa Khazali Türkiye'ye tehditler savurdu.

Son Dakika! Kahreden haber: Roketli saldırıda bir askerimiz şehit olduKahreden haber: Roketli saldırıda bir askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarını temizlemek için bölgeye operasyon yapması durumunda "silaha sarılacaklarını" ifade eden Khazali, "Ben şahsen silahımı alıp savaşacağım. Bu Türklere bir mesaj: Klasik bir savaş olmayacak. Yıpratma harbinde ustayız" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sosyal medyadan yardım istemişti! Bakan Koca'dan sürpriz telefonSosyal medyadan yardım istemişti! Bakan Koca'dan sürpriz telefon
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
ypg pkk

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Survivor'da gizlice yemek yerken yakalandı! O yarışmacıya şok ceza

Survivor'da gizlice yemek yerken yakalandı! O yarışmacıya şok ceza

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.