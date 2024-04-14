İran saldırısı sonrasında İsrail, Lübnan ve Ürdün'de halk benzin istasyonlarına akın etti! Uzun kuyruklar oluştu

İran tarihinde ilk defa İsrail'i doğrudan füze ve İHA'larla hedef aldı. Tüm dünya Orta Doğu'daki savaşı konuşurken, bölgedeki ülkelerde de vatandaşlar olası kötü durumlara hazırlık yapıyor. İsrail, Lübnan, Ürdün ve bölgedeki diğer ülkelerden gelen görüntüler ise dikkat çekti.

BENZİN İSTASYONLARINA AKIN ETTİLER

İran'ın saldırısının ardından İsrail'in yanı sıra diğer ülkelerde de vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti.



Gece saatlerinde araçlarının depolarını doldurmak isteyenler benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Benzer görüntüler Tahran'dan da geldi.







