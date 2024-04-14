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İran saldırısı sonrasında İsrail, Lübnan ve Ürdün'de halk benzin istasyonlarına akın etti! Uzun kuyruklar oluştu

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
14.04.2024 01:30
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun onlarca füze ve insansız hava aracını İsrail'e saldırı başlattıklarını duyurmasının ardından Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. İsrail'in yanı sıra Lübnan, Ürdün ve bölgedeki ülkelerde vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti. Diğer yandan Tahran'da da halk benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İran tarihinde ilk defa İsrail'i doğrudan füze ve İHA'larla hedef aldı. Tüm dünya Orta Doğu'daki savaşı konuşurken, bölgedeki ülkelerde de vatandaşlar olası kötü durumlara hazırlık yapıyor. İsrail, Lübnan, Ürdün ve bölgedeki diğer ülkelerden gelen görüntüler ise dikkat çekti.

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BENZİN İSTASYONLARINA AKIN ETTİLER

İran'ın saldırısının ardından İsrail'in yanı sıra diğer ülkelerde de vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti.

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Gece saatlerinde araçlarının depolarını doldurmak isteyenler benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Benzer görüntüler Tahran'dan da geldi.

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İran İsrail benzin
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