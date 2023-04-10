İran tavuğu yumurtası kuluçka süresi nedir, yılda kaç yumurta yapar? İran tavuğu yumurtası yenir mi?

İran tavuğu veya diğer ismi ile beç tavukları, ilk defa afrika kıtasında görülen bir tavuk türüdür. Bu tavukların dış görüntüsü tavuk ve hindi karışımını andırır, bu yüzden diğer tavuklardan kolayca ayrılabilir. Eski zamanlarda Roma İmparatorluğunda yapılan büyük şölenlerde de bu tavukların tüketildiği biliniyor. Beç tavuklarının hem etinden hem de yumurtasından verim alınabilir. Yumurta üretimi sona eren tavuklar etiyle değerlendirildiğinde, bakımı oldukça karlı bir kümes hayvanıdır.

İran tavukları değişen iklim şartlarına kolayca adapte olabilen kümes hayvanlarıdır. Kapalı ortamda bakılması tavsiye edilirken, aynı zamanda kafes ortamındaki uyumu ve uysallığıyla dikkat çeker. Bu tavuklar yapısı gereği güçlü bir tür olduğundan, pek çok hastalığa karşı oldukça dayanıklıdır. Bu yüzden tavuk yetiştiriciliğinde bakımı kolay sağlanan bir tür olarak bilinir. İran tavuğunun eti ve yumurtası son derece lezzetli olduğu kadar, sağlık açısından da çok yararlıdır. İran tavuğunun etinde yüksek miktarda hemoglobin, protein ve A vitamini bulunur.

İran tavuğu yumurtası kuluçka süresi ne kadar?

İran tavuğu, yaklaşık 24 ile 28 gün aralığında kuluçkaya yatar. İran tavuklarının yumurtlamaya başlaması için 7-8 ay olgunlaşma süresi bulunur. Ortalama bu süre içerisinde erişkinliğe ulaşırlar. Bu dönemde yumurtlama başlasa bile gurk olmaması için 1 yaşının beklenmesi önerilir. Özetle, bu tavuk türü yumurtadan çıktıktan 1 sene sonra yumurta üzerine yatar.

Dişi İran tavukları erkek tavuklara göre daha erken bir zamanda erişkinliğe ulaşırlar. Bu yüzden bu unsuru göz önünde bulundurarak, tavukların aynı yaşta olmamasına dikkat etmek gerekir. Mümkünse olgunlaşmış erkek tavuklar tercih edilmelidir. Aynı yaşta olan tavukların yumurtaları birkaç ay süreyle döllenmeyeceğinden sadece tüketilmek için kullanılabilecektir.

İran tavuğu yumurtası yenir mi?

İran tavuklarının ürettiği yumurtalar tüketilebilmektedir. Oldukça lezzetli olan bu yumurtaların birçok açıdan faydası da bulunur. Bununla birlikte İran tavuğunun yumurtaları diğer türlerin yumurtalarıyla kıyaslandığında, besin değerleri daha yüksek ve daha dolgundur. İran tavuğunun eti ve yumurtasının lezzeti, diğer tavukların üretimlerine göre çok daha farklıdır. Bu yüzden tercih edilirler. Bununla beraber İran tavuğunun yumurtası insan vücudu için oldukça faydalıdır. İran tavuğu yumurtası faydaları şu şekilde sıralanabilir:

İran tavuğunun yumurtasında bolca mineral ve kalsiyum bulunur. Bu yüzden kemiklerin gelişiminde önemli rol oynar. Kemiklerin güçlenmesine ve gelişmesine yardımcı olur.

İçeriğindeki bileşenlerle vücut direncini arttırır. Bu nedenle özellikle kış mevsiminde tüketilmesi önerilir. Soğuk havalarda çoğalan grip, nezle gibi hastalıklara karşı direnç gösterir.

İran tavuğunun besin değeri diğer yumurtalarla kıyaslandığında daha fazladır. Bu yüzden daha doyurucu olduğunu söylemek mümkündür.

Vücuttaki dolaşımı hızlandırarak, sindirim sisteminin güçlenmesinde ve düzenli bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur.

Düzenli bir şekilde tüketildiğinde hücre gelişimine yardımcı olur ve hücreler daha hızlı yenilenir.

İran beç tavuğu yılda kaç yumurta yapar?

İran tavuğunun yumurta verimi diğer tavuklarda da olduğu gibi bakım ve çevre şartlarına göre değişiklik gösterir. En iyi verimi alabilmek için düzenli ve kaliteli bir bakım sağlamak şarttır. Beç tavukları bütün koşullar sağlandığında bir yıl içerisinde 100 civarı yumurta üretebilirler. Yumurta üretimleri 2-3 yıl devam edebilir. Bu tavukların yetiştirme süresi 4-5 yıl kadar sürebilir. Fakat 3 yaşını doldurduktan sonra yumurta sayıları azalır.



