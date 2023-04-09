TİP, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti! Hangi aday hangi ilden gösterildi? Erkan Baş, Sera Kadıgil, Barış Atay, Mehmet Aslantuğ...

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) de listelerini oluşturup YSK'ya teslim etti.

Listede TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul 3'üncü bölge, Ahmet Şık, İstanbul 2'nci bölge, Sera Kadıgil, İstanbul 1'inci bölge ilk sıra, Barış Atay ise Antalya'dan milletvekili adayı oldu.

MEHMET ASLANTUĞ MUĞLA'DAN ADAY GÖSTERİLDİ

Öte yandan gazeteci İrfan Değirmenci, İzmir 2'nci bölgeden, oyuncu Mehmet Aslantuğ, Muğla'dan, gazeteci Can Atalay ise Hatay'dan aday oldu.

Listede Mısra Öz ve Yılmaz Aslantürk, İstanbul 2'nci bölgeden, Meryem Göktepe ve Umur Talu, İstanbul 3'üncü bölgeden, Ozan Bingöl, Ankara 3'üncü bölgeden ve Hakan Güneş de Mersin'den aday gösterildi. Özgür Aybaş ise Ankara'dan 2'nci bölgeden aday oldu.