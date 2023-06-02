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İsmail Saymaz'dan Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu iddiası! O günü işaret etti

02.06.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından MYK üyeleri toplu olarak istifa etmişti. CHP'de yeni bir döneme girilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme trafiği de devam ediyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun yeniden bir araya geleceğini belirterek kritik görüşmenin tarihini açıkladı.

İsmail Saymaz'dan Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu iddiası! O günü işaret etti

CHP'de seçimde alınan sonuçların ardından hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda tüm üyelerin istifa etmesinin ardından yerine kimlerin geleceği merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin yeni yönetim kadrosunun kurulmasında aktif rol alacağı iddia edilirken, gazeteci İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

İsmail Saymaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun yeniden görüşeceğini yazdı. Saymaz paylaşımında "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun bu pazar günü yeniden görüşeceği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZDE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu geçtiğimiz Perşembe günü yeniden bir araya gelmişti. İkili arasında, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde bir görüşme yaşanmıştı. İmamoğlu, saat 19.12'de geldiği genel merkezden 20.42'de ayrılmıştı.

"TOPLANTININ ARDINDAN BELİRLENECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise yeni MYK'nın hafta sonu yapılacak toplantının ardından belirleneceğini açıklamıştı. Öztrak "Genel Başkanımız, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) hafta sonu yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından belirleyecektir. Mevcut MYK üyeleri, işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir. Kongrelerle ilgili karar da hafta sonu yapılacak Parti Meclisi'nde değerlendirilecek" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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