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İsrail'den kara harekatıyla ilgili en net açıklama! "Gazze Şeridi'ne gireceğiz"

21.10.2023 21:25 | Son Güncelleme:
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Günlerdir Gazze sınırına lojistik ikmal yapan İsrail'den kara harekatı hakkında flaş bir açıklama geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, bombardıman ve abluka altındaki Gazze hakkında "Gazze Şeridi'ne gireceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'den kara harekatıyla ilgili en net açıklama! "Gazze Şeridi'ne gireceğiz"

Uluslararası kamuoyu İsrail'in Gazze'ye muhtemel kara harekatı hakkında diken üstünde. Günlerdir sınıra lojistik ikmal yapan İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesi an meselesi. İsrail ordu sözcülüğünün paylaştığı görüntülere göre, Halevi, İsrail ordusunun “Golani Tugayı” askerlerine seslendi.

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"7 EKİM'İ AKLIMIZDA TUTACAĞIZ"

Halevi, konuşmasında, “Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü (7 Ekim) gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız.” ifadelerini kullandı.

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"GAZZE AŞIRI KALABALIK"

“Gazze karmaşık, Gazze aşırı kalabalık.” şeklinde konuşan Halevi, İsrail’in kara harekatına karşı Filistin direniş hareketi Hamas’ın hazırlık yaptığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir.”

İsrailli yetkililer günlerdir Gazze'ye yönelik kara harekatına başlayacaklarını dile getirirken, bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.

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HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Tırlar Gazze Şeridi’nin güneyinden bölgeye girerken, kuzeyde ise İsrail’in Gazze sınırı yakınlarındaki Sderot kentinde konuşlanan binlerce İsrail askerleri kara harekatı için hazırlıklarına devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne yapılması beklenen kara saldırısının genişletilmesine yönelik planların onaylandığı ve hazırlıkların devam ettiği belirtildi. IDF, birliklerin onaylanan operasyonel planlara uygun olarak eğitim gördüklerini açıkladı.

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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in Lübnan sınırında da 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti. (AA)

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