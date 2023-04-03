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  4. İstanbul'da çarpıcı tablo! İmamoğlu 'Dayanımı yüzde 0' diyerek rakam verdi: İşlem başlattık

İstanbul'da çarpıcı tablo! İmamoğlu 'Dayanımı yüzde 0' diyerek rakam verdi: İşlem başlattık

03.04.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da çökme riski tespit edilen binanın yıkımını takip etti. "Depreme dayanımı yüzde 0 olan, 318 bina tespit ettik" diyen İmamoğlu, bu binalarla ilgili işlemin başlatıldığını açıkladı. İmamoğlu, "Mal sahibi-kiracı ayrımı yapmadık. Kiracıya da 4 bin 500 lira yardım yapıyoruz, mal sahibine de yardım yapıyoruz" dedi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, kent genelinde hızlı tarama yöntemiyle, çökme ihtimali olan 318 bina tespit etti. Bu binalardan biri de Kartal Orta Mahalle Ordu Sokak'taki 1980 yılında yapılan Akın Apartmanı'ydı. Binanın yıkımını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da takip etti.

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"DAYANIMI YÜZDE 0"

Göreve gelmelerinin birinci yılında İstanbul'da hızlı tarama sürecini başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu, “On binlerce binanın kapısını çalıyoruz. Ama ne acıdır ki, bazı semtlerde yüzde 70'e varan insanlar, bizi binalarına sokmadılar. Ve binalarının kontrol edilmesini istemediler. Ama biz, ısrarla bu süreci devam ettirdik. İstanbul'da, bu arkamda gördüğünüz bina gibi, depreme dayanımı yüzde 0 olan, 318 bina tespit ettik. Ve bu 318 binayla ilgili işlem başlattık" dedi.

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"8 BİN İNSANIMIZI BU TEHDİTTEN KURTARIYOR OLUYORUZ"

Çalışmalar sonucunda İstanbul'daki yaklaşık 90 bin riskli bina sayısına ulaştıklarını aktaran İmamoğlu, “Hızlı taramaya devam ediyoruz. 6 Şubat depremiyle beraber, o güne kadar ne yazık ki kapımızı çalmayan, bütün duyurularımıza rağmen ne yazık ki bizimle irtibata geçmeyen, hatta bizim kapısını çalmamıza rağmen, 10 binadan 7'sine bize sokmayan vatandaşlarımız, şimdi bizim kapımızı çalıyor. Biz, bu tespit noktasında onlara yetişmeye gayret ediyoruz. Bugün bahsettiğimiz 318 yapıda, yaklaşık 3000 bağımsız bölüm var. 3000 bağımsız bölüm ne demek biliyor musunuz? Bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin konutta yaşayan kişi sayısına vurduğunuzda, 7-8 bin insanın canı demek oluyor. Bu evlerin şu anda yıkımına başlamakla, 8 bin insanımızı bu tehditten kurtarıyor oluyoruz" şeklinde konuştu.

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KİRACIYA DA EV SAHİBİNE DE KİRA YARDIMI

Ekrem İmamoğlu hızlı tarama sırasında evleri depreme dayanıksız olan kiracıların ya da ev sahiplerine kira yardımı yapıldığını da kaydetti. İmamoğlu, " Mal sahibi-kiracı ayrımı yapmadık. Kiracıya da 4 bin 500 lira yardım yapıyoruz, mal sahibine de yardım yapıyoruz. Bir adım daha attık. Kiracıya 12 aylık bir kira desteği vererek onu sokakta bırakmıyoruz. Bütçe olarak destekliyoruz ve insanların ev bulmasına yardımcı olan da bir ilişki mekanizmasını kuruyoruz." dedi. İmamoğlu, " Bu işi siyaset üstü bir sürece taşıyacağız. Bakın bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ve İstanbul'u deprem riskinden hızla kurtarmanın yolculuğunu başlatacağız " şeklinde konuştu.

Başkan İmamoğlu, " İstanbul Boğazı'nın kenarında, barakalara imar hazırlayan Şehircilik Bakanlığı olmayacağız. İstanbul Boğazı'nın kenarında kafelere imar veren Şehircilik Bakanlığı olmayacağız. Biz, İstanbul'un deprem sorunuyla ilgilenen bakanlıklar, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri olacağız. Onun için buradayız." dedi. “Burada sadece bina yıkmıyoruz" diyen Ekrem İmamoğlu, “Aslında ortaya koyduğumuz akılla, depreme dirençli olmayan aklı yıkıyoruz. Ve kararlılığımızı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından, Akın Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Kaynak: DHA

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