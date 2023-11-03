İstanbul'da felaketin eli kulağında: Celal Şengör'ün açıkladığı deprem büyüklüğü korkuttu! Naci Görür'den gündem yaratacak '10 yıl' çıkışı

Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür, SASDER 10. Ulusal Kongresi’nin ilk gününde düzenlenen “Doğal Afetler ve Yeni Pandemiler” panelinde konuştu.

"ŞİMDİ İSTANBUL TOPUN AĞZINDA"

Prof. Dr. Şengör konuşmasında Türkiye'nin depreme hala hazır olmadığına, yurdun yoğun bir fay bölgesi olduğuna dikkat çekti. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Şengör şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en faal yeri Ege Bölgesi. Burası dünyanın kıtalar üzerindeki en faal deprem hattıdır. Türkiye’deki fayların en belalıları 9’a kadar deprem üretir. Kuzey Anadolu Fayı, 1939’dan beri Erzincan’dan başlamış, batıya doğru kıra kıra gelmiş, en son İzmit Depremi’ni yaratmıştır, şimdi İstanbul topun ağzında. Bu fay, 8’e kadar deprem üretebilir. Ama biz bugün biliyoruz ki büyük İstanbul depremi, en kötü haliyle olsa 7,6 şiddetinde olur. Bu, gemilerle incelendi. Avrupa’dan 70 milyon dolar bütçe ile gemi geldi. Naci Görür, bu araştırmalarda koordinatördü. Hatta Kadir Topbaş’ın İstanbul’da belediye başkanı olduğu o dönemde hükümetimizin bu araştırmalara katkısının sıfır olmasından hayıflanıp, ‘Ayıp oluyor, biz bunu gündeme getirip para mı istesek’ dedik. Naci Görür’ün bu talebine son dakikaya kadar cevap verilmeyip son dakika ‘hayır’ denildi.”

"BİZDEN OY İSTEYENLERE ARTIK DOĞRU SORULARI SORMAK ZORUNDAYIZ"

Prof. Dr. Naci Görür ise Türkiye'nin "asıl beka sorunun depremler" olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında şu sözleriyle dikkat çekti:

“Hükümetler milletin isteğine göre hareket eder. Eğer biz çocuklarımız ölmesin diye gerekeni yaparsak başarı sağlarız. Gerekeni yapmak çok kolay, seçim zamanı oy sandığını doğru kullanmak. Aklımızı başımıza toplayıp, partizanlık yapmadan taleplerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Biz depremde göçük altındaki cesetleri CHP’li, MHP’li, AK Partili diye çıkarmıyoruz. Hepsi bizim evladımız. Bir depremde 50 binden fazla insanı feda etmek bize yakışmıyor. Bizden oy isteyene artık doğru soruları sormak zorundayız. ‘Nasıl bir deprem hazırlığın var?’ demediğimiz sürece bu ülke deprem belasını çözemez.”

'AFET' BAKANLIĞI TALEBİ! "BANA BIRAKSALAR ÜLKEYİ 10 SENEDE DEPREME HAZIRLARIM"

Türkiye'de bir 'afet' bakanlığı kurulması gerektiğini savunan Görür, "Bu bakanlık, yönetim, halk eğitimi, altyapı, yapı stoku, ekonomi, ekosistem ve çevre bölümleri, 10 yıllık bir plan ve iyi bir bütçeyle işe başlayıp, yerel yönetimlerle iş birliği içinde olmalı" dedi.

Görür ayrıca “Bana bıraksalar ben ülkeyi 10 senede depreme hazırlarım. Bırakın 20 senede hazırlanamamış İstanbul’u, yurdun tümünü depreme hazırlarım" mesajını verdi.







