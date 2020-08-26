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İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 23:28 | Son Güncelleme

İstanbul'dan İngiltere’nin Manchester kentine sefer yapan uçak, Türk yolcunun panik olması ve pilot kabinine giderek kapıya vurması nedeniyle Yunanistan’ın Korfu Havalimanı’na acil iniş yaptı.

İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...

İstanbul’dan İngiltere’nin Manchester kentine sefer yapan Jet-2 şirketine ait uçağın, Türk yolcunun panik olması ve pilot kabinine giderek kapıya vurması nedeniyle Yunanistan’ın Korfu Adası’nda bulunan havalimanına iniş yaptığı belirtildi.

PİLOT KABİNİNİN KAPISINA VURDU

Yunan televizyon kanalı ERT’nin aktardığına göre, Türk asıllı bir yolcu panik olmuş bir şekilde pilot kabinin kapısına vurdu ve ardından diğer yolcular tarafından sakinleştirildi.

ACİL İNİŞ TALEBİNE İZİN VERİLDİ

Türk yolcunun henüz ne sebeple panik yaşadığı bilinmiyor. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den Yunanistan'a uçuşların kapalı olduğu ifade edilirken; Yunan yetkililerin uçağın acil iniş talebi üzerine Korfu Havalimanı'na iniş izni verdiği kaydedildi.

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