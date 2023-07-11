HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İstanbul ve İzmir CHP'ye, Ankara İYİ Parti'ye! Yerel seçimler için çok konuşulacak açıklama: "2019'daki gibi olmaz"

İstanbul ve İzmir CHP'ye, Ankara İYİ Parti'ye! Yerel seçimler için çok konuşulacak açıklama: "2019'daki gibi olmaz"

11.07.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın ortak adaylar çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olurken, İYİ Parti cephesinden çok konuşulacak bir açıklama geldi. CHP yönetimine yüklenen İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Bu kez ittifak yapılacaksa 2019'daki gibi olmaz." dedi. Beker, olası bir ittifak senaryosunda "Ankara'yı İYİ Parti almalı" diye konuştu.

İstanbul ve İzmir CHP'ye, Ankara İYİ Parti'ye! Yerel seçimler için çok konuşulacak açıklama: "2019'daki gibi olmaz"

Seçimlerde istediği sonuçları alamayan muhalefet cephesinde 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için yol arayışı devam ediyor. CHP'de 'değişim' çağrıları sürerken, Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Bundan sonra size başarılar diliyorum" diyerek yaptığı çıkış sonrası yerel seçimlerde 'ortak aday' çıkarılıp çıkarılmayacağı bilinmezken, çok konuşulacak bir açıklama geldi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçim değerlenmesi, yerel seçim ittifakı, CHP'deki değişimle ilgili Tv100'e konuştu.

Beker, yaptığı açıklamada "Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz" ifadelerini kullanırken CHP yönetimine yüklendi. Yapılacak bir ittifakın eskisi gibi olamayacağını belirten Beker; İstanbul, Ankara ve İzmir için dikkat çeken ifadeler kullandı.

gfghfghh

Beker'in açıklamaları şöyle:

"BU KEZ İTTİFAK YAPILACAKSA 2019'DAKİ GİBİ OLMAZ"

"Biz ittifak ihtimallerinden bağımsız çalışmalarını yapıyoruz. İYİ Parti bugün yerel seçim olsa ve ittifak olmasa, seçime tek başına girse yüzde 17-18 civarında oy alır. Şu da bir gerçek; ittifak olmazsa büyükşehirleri bu siyasi iklimde kaybedilir. Gerçi yapılan açıklamalara bakıldığında kendi ittifakları var. Gelecek, Saadet, DEVA, Demokrat ve CHP. Bazıları çıkıp İYİ Parti olmasa da kazanılır diyecek kadar hayal dünyasında. Bu kez ittifak yapılacaksa 2019'daki gibi olmaz.

"İSTANBUL'U, İZMİR'İ CHP ALIYORSA ANKARA'YI İYİ PARTİ ALMALI"

Ne diyor Saadet lideri Karamollaoğlu 'yüzde 25'nin 7'si dışarıdan geliyor.' Kendilerinin getirdiğini söylüyor. O hesapla CHP'nin oyu yüzde 18. Üzerinde en çok oynanan parti olmasına rağmen İYİ Parti'nin bu seçimde aldığı yüzde 10 başarıdır. Bir taraf yüzde 18, diğer taraf yüzde 10. Bu da demek oluyor ki yerel seçim ittifakında İstanbul'u, İzmir'i CHP alıyorsa Ankara'yı İYİ Parti almalı ya da bir büyükşehiri CHP alıyorsa metropol ilçelerin yarısını İYİ Parti almalı. İttifak olmazsa tabii ki her yerde aday çıkaracağız.

İlginizi Çekebilir

Erdoğan hakkında çarpıcı ifadeler! Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor

Erdoğan hakkında çarpıcı ifadeler! Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor

 Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili açıklama! 'Zam makul bulunmamıştır' diyerek teklifini duyurdu

Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili açıklama! 'Zam makul bulunmamıştır' diyerek teklifini duyurdu

 Son dakika | Merkez Bankası rezervlerindeki artışa dikkat çekti! Bakan Şimşek son dönemdeki gelişmeleri işaret etti: 'Cesaret verici'

Son dakika | Merkez Bankası rezervlerindeki artışa dikkat çekti! Bakan Şimşek son dönemdeki gelişmeleri işaret etti: 'Cesaret verici'

"KEMAL BEY 150 KEZ ADAY OLSA TAYYİP BEY'E KARŞI KAZANAMAZ"

Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz. Türkiye Çankaya, Yenimahalle, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değil."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meclis'teki zamdan onlar yararlanamayacak! "Bu çok absürt" deyip çağrı yaptıMeclis'teki zamdan onlar yararlanamayacak! "Bu çok absürt" deyip çağrı yaptı
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Ankara CHP İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

7 yaşındaki çocuk gözlerinin önünde boğuldu! Yardım edenler şaşırttı

7 yaşındaki çocuk gözlerinin önünde boğuldu! Yardım edenler şaşırttı

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.