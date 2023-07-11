İstanbul ve İzmir CHP'ye, Ankara İYİ Parti'ye! Yerel seçimler için çok konuşulacak açıklama: "2019'daki gibi olmaz"

Seçimlerde istediği sonuçları alamayan muhalefet cephesinde 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için yol arayışı devam ediyor. CHP'de 'değişim' çağrıları sürerken, Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Bundan sonra size başarılar diliyorum" diyerek yaptığı çıkış sonrası yerel seçimlerde 'ortak aday' çıkarılıp çıkarılmayacağı bilinmezken, çok konuşulacak bir açıklama geldi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçim değerlenmesi, yerel seçim ittifakı, CHP'deki değişimle ilgili Tv100'e konuştu.

Beker, yaptığı açıklamada "Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz" ifadelerini kullanırken CHP yönetimine yüklendi. Yapılacak bir ittifakın eskisi gibi olamayacağını belirten Beker; İstanbul, Ankara ve İzmir için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Beker'in açıklamaları şöyle:

"BU KEZ İTTİFAK YAPILACAKSA 2019'DAKİ GİBİ OLMAZ"

"Biz ittifak ihtimallerinden bağımsız çalışmalarını yapıyoruz. İYİ Parti bugün yerel seçim olsa ve ittifak olmasa, seçime tek başına girse yüzde 17-18 civarında oy alır. Şu da bir gerçek; ittifak olmazsa büyükşehirleri bu siyasi iklimde kaybedilir. Gerçi yapılan açıklamalara bakıldığında kendi ittifakları var. Gelecek, Saadet, DEVA, Demokrat ve CHP. Bazıları çıkıp İYİ Parti olmasa da kazanılır diyecek kadar hayal dünyasında. Bu kez ittifak yapılacaksa 2019'daki gibi olmaz.

"İSTANBUL'U, İZMİR'İ CHP ALIYORSA ANKARA'YI İYİ PARTİ ALMALI"

Ne diyor Saadet lideri Karamollaoğlu 'yüzde 25'nin 7'si dışarıdan geliyor.' Kendilerinin getirdiğini söylüyor. O hesapla CHP'nin oyu yüzde 18. Üzerinde en çok oynanan parti olmasına rağmen İYİ Parti'nin bu seçimde aldığı yüzde 10 başarıdır. Bir taraf yüzde 18, diğer taraf yüzde 10. Bu da demek oluyor ki yerel seçim ittifakında İstanbul'u, İzmir'i CHP alıyorsa Ankara'yı İYİ Parti almalı ya da bir büyükşehiri CHP alıyorsa metropol ilçelerin yarısını İYİ Parti almalı. İttifak olmazsa tabii ki her yerde aday çıkaracağız.

"KEMAL BEY 150 KEZ ADAY OLSA TAYYİP BEY'E KARŞI KAZANAMAZ"

Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz. Türkiye Çankaya, Yenimahalle, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değil."

