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İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

15.08.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarını keyifle güneşin tadını çıkararak geçirmek isteyenlere; güçlü ve dayanıklı malzemelerden üretilen, dört mevsim kullanılabilen birbirinden farklı tasarıma sahip şezlonglar öneriliyor. Şezlonglar, plaj ve havuz kenarında kullanılmalarının yanında bahçe ve teras gibi ortamlarda da sıklıkla tercih ediliyor. Biz de sizin için en kullanışlı ve konforlu şezlongları bir araya getirdik. Gelin, en iyi şezlong modellerine birlikte göz atalım!

İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

İçindekiler

  • 1. Ergonomik tasarım: Mandella Titan Şezlong
  • 2. Maksimum konfor: Binbirreyon Gravity Koltuk Açısı Ayarlanabilir Şezlong
  • Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın.
  • 3. Kolay kullanım: BPLAS Concerto Katlanabilir Şezlong
  • 4. Her ortama uygun: POMSTORE Adt Katlanır Birinci Kalite Çanta Olabilen Şezlong
  • 5. Şık ve konforlu: Siesta Slim Şezlong ve Ocean Mini Sehpa Takımı
  • 6. Tercihi kalite olanlar için: Omnipazar SY2534 Beyaz-Kahve Royal Fileli Lüks Şezlong
  • 7. Kolayca katlayın ve taşıyın: Depolife Şezlong
  • 8. Bahçenize zarafet katın: BYSAY Ahşap Katlanabilir Taşınır Puf Minderli 3'lü Şezlong Seti
  • 9. Hafif ve dayanıklı: Proger Yeşil Katlanır Şezlong
  • 10. Kullanıcı dostu: Punta Minderli Tekerlekli 4 Kademeli Ahşap Şezlong

Şezlonglar; suya ve güneşe dayanıklı malzemelerden üretildikleri için plaj, havuz, otel, bahçe, teras gibi ortamlarda hem oturmak hem uzanmak için tercih ediliyor. Sırt kısmında yükseklik ayarı sunan şezlongların tekerlekli ayakları bulunan, kolay katlanan, az yer kaplayan ve ergonomik özellikte birçok çeşidi bulunuyor. Hazırsanız birbirinden kullanışlı bu ürünleri incelemeye başlayalım!

1. Ergonomik tasarım: Mandella Titan Şezlong

İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

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"Şezlong nedir?" sorusuna çağdaş tasarımı ve ergonomik yapısıyla yanıt veren Mandella Titan Şezlong, plaj ve havuz kenarları için ideal bir şezlong seçeneği olarak öne çıkıyor. Düz beyaz rengiyle sadelikten hoşlananlardan tam not alan model, cam elyaflı polipropilen malzeme kalitesi sayesinde hem ergonomik hem dayanıklılık sunuyor. Esnek yapısı sayesinde gerilmelere karşı direnç gösteriyor. Anti statik özellikteki model, toz tutmuyor. Bu sayede her zaman temiz kalıyor. Ürünün ayarlanabilir sırt bölgesi ve ıslak zeminde kaymaması gibi özelliklere sahip olması da cabası!

Ürünü İncele

2. Maksimum konfor: Binbirreyon Gravity Koltuk Açısı Ayarlanabilir Şezlong

İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

Bahçe, balkon ve teras gibi ortamlar için muhteşem bir ürün seçeneği olan Binbirreyon Gravity Koltuk Açısı Ayarlanabilir Şezlong sandalye ve şezlong olarak kullanılabiliyor. Geriye yaslanıldığında ağırlığı başarıyla dengeleyen ürün, üst seviye konfor hissi sunuyor. İhtiyaç duyulduğunda kolayca katlanabilen ürün hem rahatça taşınıyor hem kullanılmadığı zamanlarda katlanarak alan tasarrufu sağlıyor. Baş ve boyun bölgesine destek sunmak için yastığı bulunan ürün, yastık boyunun kullanıcı tercihine göre ayarlanmasına imkân tanıyor. Çelik malzemelerden üretilen şezlong, sağlamlığıyla da kullanıcılarının takdirini kazanıyor.

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3. Kolay kullanım: BPLAS Concerto Katlanabilir Şezlong

İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

Otel, havuz kenarı ve plaj gibi alanlara uygun şezlong boyutlarına sahip BPLAS Concerto Katlanabilir Şezlong, en pratik şezlong modelleri arasında yer alıyor. Şezlong katlanır olduğu için üç farklı kademe ayarlaması yapılabiliyor. Böylece tamamen yatay pozisyona da getirilebiliyor. Modelin en önemli özelliği, arka kısımda tekerlekli ayak desteği sunması. Böylece yönü kolayca değiştirilebiliyor. Hafif olmasıyla dikkat çeken model, katlandığı zaman çok ufak bir boyuta gelip tekerlekleri sayesinde rahatça yürütülebiliyor. Yaz kış dayanıklılık sunan ürün, kullanılmadığı zamanlarda üst üste konarak istiflenebiliyor. Ürünün yüksek kaliteli plastik malzemelerden üretilmiş olması da önemli bir ayrıntı.

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4. Her ortama uygun: POMSTORE Adt Katlanır Birinci Kalite Çanta Olabilen Şezlong

İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

Kolay taşınabilir bir şezlong çeşidi arayanların radarına hızlıca giriş yapan POMSTORE Adt Katlanır Birinci Kalite Çanta Olabilen Şezlong, sunduğu başarılı özellikleriyle kullanıcılarını memnun ediyor. Çürümeye, yırtılmaya ve yıpranmaya karşı direnç gösteren özel malzemelerden imal edilen ürün, sağlam köşe bantlarıyla güvenli kullanım sunuyor. Birinci sınıf kumaş kalitesi sayesinde su tutmuyor. Ayrıca file malzemesi hava akışına imkân tanıdığı için terletmiyor. Ürünün en önemli özelliği, kolayca katlanabilmesi. Katlandığı zaman çanta görünümünü alan model, çok rahat bir şekilde her yere taşınabiliyor.

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5. Şık ve konforlu: Siesta Slim Şezlong ve Ocean Mini Sehpa Takımı

İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

Bahçe ve havuz kenarları için muhteşem bir seçenek olan Siesta Slim Şezlong ve Ocean Mini Sehpa Takımı, kullanıcılara ihtiyaç duydukları birçok ürünü tek bir set içeriğinde sunuyor. Sıcak veya soğuk hava şartlarından etkilenmeyen ürün, kullanıcılarına dört mevsim kullanım imkânı tanıyor. Kıvrımlı yapısı sayesinde birden fazla şezlong üst üste istiflenebiliyor. Böylece ihtiyaç kullanılmadığı zamanlarda alan avantajı sağlıyor. Çürümeye ve paslanmaya karşı dayanıklı malzemelerden üretilen şezlonglar, UV katkısı sayesinde güneş ışığından etkilenmiyor. Şezlongların minderli olması, kullanıcılarına ekstra konfor sunuyor. Ayrıca minderlerin suya dayanıklı kumaştan üretilmesi de kullanıcılarını sevindiriyor.

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6. Tercihi kalite olanlar için: Omnipazar SY2534 Beyaz-Kahve Royal Fileli Lüks Şezlong

İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

En iyi şezlong markası arasında yer alan Omnipazar, başarılı ürün seçenekleriyle kullanıcılarına her zaman konfor ve pratiklik sunuyor. İdeal şezlong ölçüleriyle her yerde rahatça konumlandırılan Omnipazar SY2534 Beyaz-Kahve Royal Fileli Lüks Şezlong, kullanıcılarını kalitesiyle memnun ediyor. Bahçe, ev, havuz kenarı ve oteller için harika bir seçenek olan model; UV filtreli yüzey kaplaması sayesinde güneş ışınlarına karşı dayanıklılık gösteriyor. Aynı şekilde güçlü yapısıyla hem sıcak hem soğuk hava koşullarında gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. İtalyan Ferrari kumaş kullanan model, leke tutmuyor ve kalitesiyle öne çıkıyor.

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7. Kolayca katlayın ve taşıyın: Depolife Şezlong

İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

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Kolay taşınabilen şezlong modeli arayanların mutlaka bir şans vermesi gereken Depolife Şezlong, yükseklik ayarı sunan sistemi sayesinde ister sandalye ister şezlong olarak kullanılabiliyor. Katlandığı zaman ince ve küçük bir boyuta dönüşen ürün, araba bagajında yer kaplamadığı gibi elde de rahatlıkla taşınabiliyor. Demir kısmında paslanmaz çinko kaplaması olduğu için hem dayanıklılık sağlıyor hem olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor. Plaj veya havuz kenarında şezlong olarak kullanılan ürün, ev içerisinde veya bahçe ve veranda gibi ortamlarda da şezlong ya da sandalye olarak kullanılabiliyor.

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8. Bahçenize zarafet katın: BYSAY Ahşap Katlanabilir Taşınır Puf Minderli 3'lü Şezlong Seti

İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

Bahçe veya teras için şezlong arayanların mutlaka bir şans vermesi gereken BYSAY Ahşap Katlanabilir Taşınır Puf Minderli 3'lü Şezlong Seti, en iyi şezlong setleri arasında öne çıkıyor. Birinci sınıf gürgen ağacından üretilen ürün, doğallığı ve sağlamlığıyla kullanıcılarına güven veriyor. Üç kademeli ayarlanabilir yapısıyla kullanıcılara en rahat ettikleri pozisyonda uzanma imkânı tanıyor. Setle gelen puf minderler, şezlongların çok daha konforlu olmasını sağlıyor. Aynı zamanda şık görünümüyle de bulunduğu ortama estetik bir değer katıyor. Set içeriğinde yer alan mini sehpa, tıpkı şezlonglar gibi katlanıp kolayca taşınabiliyor.

Ürünü İncele

9. Hafif ve dayanıklı: Proger Yeşil Katlanır Şezlong

İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

Bütçesi kısıtlı olan ve en ucuz şezlong modeli arayanlara Proger Yeşil Katlanır Şezlong tavsiye ediliyor. Dört farklı kademede yaslanma ayarı sunan şezlong, en rahat edilen şekilde ayarlanabiliyor. Yeşil renkli Oxford kumaşı, kaliteli dokusuyla kullanıcılarından tam not alıyor. Ayrıca Oxford kumaş, suya ve güneşe karşı direnç gösteriyor. 100 kg taşıma kapasitesi bulunan model, sağlam çelik gövdesiyle güvenli kullanım sunuyor. Ürünün en önemli özelliği, portatif tasarıma sahip olması. Kullanılmadığı zamanlarda üçe katlanarak küçük boyut indirgenebilen model, rahat taşınıyor ve çok az yer kaplıyor.

Ürünü İncele

10. Kullanıcı dostu: Punta Minderli Tekerlekli 4 Kademeli Ahşap Şezlong

İster bahçenizde ister tatillerinizde kullanabileceğiniz en iyi şezlong modelleri

En şık şezlong modelleri arasında zirvede yer alan Punta Minderli Tekerlekli 4 Kademeli Ahşap Şezlong, zarif tasarımının yanı sıra malzeme kalitesi ve özellik açısından da kullanıcılarından tam not alıyor. Ürünün birinci sınıf kalitedeki masif gürgen ağacından üretilen ahşap gövdesi, kaliteli bir doku sunarken sağlamlığıyla da dikkat çekiyor. Gürgen ağacının güçlü dokusu, kesinlikle çatlama, ayrılma ve eğilme gibi problemlere neden olmuyor. Ürünün tekerlekli ayaklara sahip olması, kolayca yerinin değiştirilmesini sağlıyor. Üzerinde yer alan Punta minderiyle de konforlu bir doku sunuyor. Ürünün sırt bölgesinde dört farklı kademe ayarı sunması da cabası!

Ürünü İncele

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katlanır şezlong şezlong şezlong sandalye
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