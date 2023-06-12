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İYİ Parti'de 'üst düzey' istifa! Parti yönetimini hedef aldı, "Ne yazık ki" diyerek duyurdu: Ahat Andican'dan çok konuşulacak sözler

12.06.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican, kurucu kadrosunda yer aldığı İYİ Parti'den istifa etti. Andican, istifa açıklamasında "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır" ifadelerini kullandı. Andican, 'Başka partiye mi katılacak?' sorusunun yanıtına da açıklık getirdi.

İYİ Parti'de 'üst düzey' istifa! Parti yönetimini hedef aldı, "Ne yazık ki" diyerek duyurdu: Ahat Andican'dan çok konuşulacak sözler

Seçim sonuçlarının ardından muhalefette istifalar da devam ediyor. İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Ahat Andican partisinden ses getirecek açıklamalar yaparak istifa etti. "Mücadele devam etmelidir" mesajı veren Andican, partisini de eleştirdi.

"İYİ PARTİ'YE GEREKTİĞİ ŞEKİLDE HİZMET ETTİĞİME İNANIYORUM"

Andican istifasını şu paylaşımla duyurdu:

"Değerli Dostlar, bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum.

Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hâkim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye’siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İYİ Parti kurucusu olmuştum.

Meclisin 27. Dönemi boyunca yüzlerce TV programına çıkmış, bazı meclis konuşmaları sosyal medyada bir milyondan fazla izlenmiş, seçim bölgelerinde cadde, mahalle, sokak ve ev düzeyinde saha çalışmaları yapmış bir milletvekili olarak İYİ Partiye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir.

dlsadsa

PARTİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır.

BAŞKA PARTİYE Mİ KATILACAK? "MÜCADELE DEVAM ETMELİ"

Diğer taraftan oy için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, cumhuriyet düşmanlarını meclise taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Dolayısıyla mücadele devam etmelidir.
Bu nedenle “Partisiz Muhalefet” saflarına katılmış bulunuyorum.

Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Geçmiş yasama döneminde oylarıyla beni meclise taşıyan, takdirleriyle cesaretlendiren, yapıcı eleştirileriyle yol gösteren güzel yurdumun tüm insanlarına teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve esenlik dileklerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın…"

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Anahtar Kelimeler:
Abdul Ahat Andican İYİ Parti istifa

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