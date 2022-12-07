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  4. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yumruklu kavga! Tekme tokat darp edildi: "Buğra Kavuncu'dan talimat aldım, korktuğum için..."

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yumruklu kavga! Tekme tokat darp edildi: "Buğra Kavuncu'dan talimat aldım, korktuğum için..."

07.12.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün TBMM'de İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs'ün AK Partili Zafer Işık'ın attığı yumruk sonrası yoğun bakıma kaldırılmasının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı parti binasında yaşanan arbedenin görüntüleri ortaya çıktı. Olayda İYİ Partili Melek Güney'in tekme tokat darp edildiği iddia edilirken Güney, olayı doğruladı. Güney'in İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan olayla ilgili aldığı talimat hakkında anlattıkları dikkat çekti.

İYİ Parti'de ekim ayında yaşanan arbede güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Partinin İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki bir grup kişi, İYİ Parti'nin il yönetiminde görevli Melek Güney'e saldırdı. Güney açıklamasında olayı doğruladı ve hem Kavuncu'nun talimatı hem de korkusu nedeniyle hastaneye gidemediğini, darp raporu alamadığını ve polise şikayetçi olamadığını açıkladı.

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15 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI

Ekim ayında İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki 15 kişilik grup, İstanbul İl Başkanlığı girişinde, yine İYİ Partili olan Melek Güney’e henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saldırdı.

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DARP ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Melek Güney’in tekme tokat darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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"TALİMAT NEDENİYLE DARP RAPORU ALAMIYORUM"

Konuyla ilgili telefonla açıklama yapan Melek Güney, olayı doğrulayarak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun talimatı nedeniyle ve korktuğu gerekçesiyle ne hastaneye gidebildiğini ne darp raporu alabildiğini ne de polise giderek şikayetçi olabildiğini söyledi.

Güney, bu olayın örtbas edilmeyeceği ve parti içinde çözüleceği yönünde İstanbul İl Başkanından söz aldığını söyledi.

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(İHA)

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