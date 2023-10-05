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İYİ Parti’nin İstanbul adayı ile ilgili çok çarpıcı iddia! İmamoğlu’nun rakibi olacak mı? İşte çok konuşulacak o kulis bilgisi…

05.10.2023 13:40 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti’nin İstanbul adayı kim olacak sorusu merak edilirken ortaya çok çarpıcı bir iddia atıldı. Yerel seçimlere tek başına girmeye hazırlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında İstanbul adayı için, 'çok şaşıracaksınız' ifadelerini kullanmasının ardından kulislerde dikkat çeken bir isim öne çıktı. İYİ Parti’nin İstanbul adayı Sadettin Saran mı oluyor? İşte detaylar…

İYİ Parti’nin İstanbul adayı ile ilgili çok çarpıcı iddia! İmamoğlu’nun rakibi olacak mı? İşte çok konuşulacak o kulis bilgisi…

İYİ Parti’nin yerel seçimlere tek başına girme kararının ardından İstanbul ve Ankara’da atacağı adımlar merakla bekleniyordu. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran İYİ Parti’de kulislerde İstanbul ve Ankara adayları için de isimler gezmeye başladı. Fox TV’de İYİ Parti’nin ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Sadettin Saran olduğuna dair iddialar olduğu paylaşıldı.

İşte FOX TV’de gazeteci İlker Karagöz’ün hazırlayıp sunduğu “Çalar Saat” programında İYİ Parti’nin İstanbul adayı ile ilgili paylaştığı o kulis bilgisinin detayları:

“Siyaset dair iki kulis bilgisi verelim. Önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aday olmak istiyor iddiası Ankara kulislerinde konuşulan konulardan bir tanesi. Bugün en çok konuşulacak konulardan birisi de İYİ Parti’nin İstanbul adayı ya da aday yapma isteği öyle söyleyelim Sadetin Saran mı? Sadettin Saran önceki gün şirketinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’deydi ve mozoleye çelenk bıraktı sonrasında da Anıtkabir özel defterini imzaladı.”

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‘İYİ PARTİ SADETTİN SARAN’I İSTANBUL’DAN ADAY YAPMAK İSTİYOR’

“Bu nedenle Ankara’daydı. Kulislerde konuşuluyor ‘İYİ Parti 81 ilde 81 aday çıkartacak’ evet ama acaba İstanbul için çıkartacağı aday Sadettin Saran olabilir mi? Kuvvetli bir şekilde kulislerde konuşulan isim bu. Ve herkesi şaşırtacak isim göreceksiniz demişti İYİ Parti’nin ‘A Takımı’ndan bazı isimler… Gerçekten de spor dünyasında önemli bir isim, etkili bir isim, Fenerbahçe taraftarının yakından tanıdığı bir isim, bir iş insanı Sadettin Saran ve İYİ Parti onu İstanbul’dan aday göstermek istiyor. Kulis bilgisi bu şekilde aktarmış olalım yeni bilgiler geldikçe de yine paylaşmış olacağız.”

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İstanbul Meral Akşener İYİ Parti Sadettin Saran

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