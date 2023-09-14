İYİ Parti'nin yerel seçim kararına Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan yorum

CHP'nin yerel seçimlerde Ankara adayının Mansur Yavaş, İstanbul adayının da Ekrem İmamoğlu olduğunu açıklamasının ardından İYİ Parti'nin bu iki ilde nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyordu. Son olarak İYİ Parti'den yapılan açıklamada alınan karar duyurulmuş ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partisinin kendi adaylarıyla girme kararı aldığını söylemişti. Siyaset gündeminde çok konuşulan bu kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

MANSUR YAVAŞ: BEN HEPSİNİN OYUNA TALİBİM

ABB Başkanı Mansur Yavaş’a, gazetecilerle bir araya geldiği kahvaltı programında, "İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu’nda alınan 81 ilde aday çıkarma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu yöneltildi. Yavaş, yaptığı hizmetlerle konuşulmak istediğini belirterek, “Ankara’da şu an 4 milyon 200 bin seçmen var. Ne kadarı oy kullanır bilmiyorum ama ben hepsinin oyuna talibim. Parti ve bölge ayırt etmeksizin. Bizim her zaman söylemimiz şu olmuştur. Seçildikten sonra herkese eşit bir şekilde kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de beş yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.

2019 yılında seçimlere vaatlerde bulunarak girdiklerini kaydeden Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlere icraatlarını anlatarak gireceklerine dikkat çekerek, “Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyoruz. Ankara halkının önüne çıkıp yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız eğer bize oy verin diyeceksiniz. Bunu da yaparken şu seçmen bu seçmen diye ayırmadan 4 milyon 200 bin seçmene hizmet ettiysek şimdi de hepsinden oy istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. (İHA)

EKREM İMAMOĞLU: MÜZAKERENİN KAPANMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Öte yandan İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi. İmamoğlu, Bahçelievler Kocasinan Spor Tesisi ve Zeminaltı Otaparkı temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na, "İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel İdare Kurulu'nda (GİK) 81 ilde kendi adaylarını çıkartma kararı alındığını açıkladı. Meral Akşener'in açıklamasının kapıları kapatma anlamına gelmediğini düşündüğünüzü söylemiştiniz. İYİ Parti'den gelen bu son açıklamadan sonra düşünceleriniz nelerdir?" şeklinde bir soru soruldu.

İmamoğlu ise "Ben hala aynı düşünüyorum. Sayın Akşener’in daha önceki ifadelerini de dinlediğimi ve özenle dinlediğimi, takip ettiğimi söyledim. Ben sayın sözcünün (İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu) açıklamalarını da farklı yorumları da dinledim. Takip ediyorum. Ve ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye’de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum” dedi.

İmamoğlu devamında "Tabii bunu zamanla göreceğiz. Zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu özenli bir şekilde İstanbul’da yaşadık ve yaşattık. Başta Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ittifakının yanı sıra güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı." şeklinde konuştu.

Ardından İmamoğlu, "Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini en yüksek seviyede tutan, toplumsal katmanlarını en iyi şekilde analiz eden ve bu görüşmeleri titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğu tarifleme adına yapmaya hazır, gayretli bir ekibiz. Böyle bakıyoruz sürece. Ve biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz, başarırız da. Bu anlamda yine en güçlü şekliyle sayın Akşener, İYİ Parti, İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin, diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var. Zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.