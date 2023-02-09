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  4. İzleyenleri duygulandıran görüntü! Üstündeki ceketi çıkartarak depremzedelere gönderdi

İzleyenleri duygulandıran görüntü! Üstündeki ceketi çıkartarak depremzedelere gönderdi

09.02.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yardım çalışmaları sürüyor. Batman'da çekildiği öğrenilen bir görüntü ise yürekleri ısıttı. Aktarılan bilgilere göre, bir kadın üstündeki ceketi çıkartarak depremzedelere gönderdi. İzleyenleri duygulandıran görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar gelmeye devam ediyor. Batman'daki vatandaşlar da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Zorlu kış şartlarında meydana gelen depremde kentin birçok yerinde tırlarla depremzedeler için yardımlar toplanılıyor.

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YÜREKLERİ ISITAN ANLAR

Yardım kampanyasına katılan 65 yaşlarında bir kadın üstündeki ceketi çıkartıp depremzedelere gönderdi.

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Yürek ısıtan bu görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

Ancak Teyit.org'un aktardığına göre, AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ikinci el giysi kabul etmediğini açıkladı. Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık afet bölgesine gönderilecek ürünlerin ikinci el ve kullanılmış olmaması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, afet bölgelerinde ikinci el giysi yardımı kabul edilmemesinin temel sebebinin salgın hastalıklar olduğu aktarılıyor.

Bu yüzden yardım göndermek isteyenlerin ikinci el ve kullanılmış kıyafet detayına dikkat etmesi önem arz ediyor gibi görünüyor.

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