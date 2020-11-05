İzmir depreminin simgelerinden biri olmuştu! Elif’in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci o anları anlattı

İzmir’deki depremin ardından Doğanlar Apartmanı’ndan 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra enkaz altından çıkarılmıştı. Enkazdan çıkarılan Elif itfaiye erinin parmağını tutmuş o tarihi an fotoğraflanmıştı. Elif enkazdan çıktıktan sonra parmağını tuttuğu İtfaiye erine Pendik Belediyesi plaket takdim ederek tebrik etti. Belediye Başkanı Ahmet Cin ayrıca o anın fotoğrafını hediye etti. Arkadaşlarının alkışlarla karşıladığı itfaiye onbaşı Çelik duygulu anlar yaşadı. Öte yandan Çelik itfaiye istasyonuna gelen küçük bir çocuğun parmağından tuttu.

“BİR SEMBOL İŞARET OLDU”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin plaketi itfaiye istasyonuna giderek takdim etti. Plaketi veren ve itfaiye erini tebrik eden Cin; “Maalesef İzmir’de bir deprem hadisesi oldu. Burada rahmetli olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz Şu anda hasta olanlara acil şifalar diliyoruz. Pendik’ten itfaiyeci arkadaşlarımız buraya hemen yardıma koştular. Ve bu depremin sembolü olan Elif kızımız Muammer Bey’in parmağını tutmak suretiyle, bir sembol işaret oluşmuş oldu. Dolayısıyla bu sembolle ilgili yapmış olduğu çalışmalardan dolayı bu gayretlerinden dolayı hem Pendik İtfaiyesini bu çalışmalarından dolayı tebrik etmek istedik" dedi.