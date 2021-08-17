HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan NASA'ya dava açtı

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan NASA'ya dava açtı

17.08.2021 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX'ine 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş sözleşmesi verme kararı nedeniyle NASA'ya dava açtı.

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan NASA'ya dava açtı

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX'ine 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş sözleşmesi verme kararı nedeniyle Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) dava açtı.

Blue Origin, anlaşmayla ilgili "temel sorunlar" olduğunu söyledi ve anlaşmayı haksız bulduğunu kaydetti.

Anlaşmazlık, NASA'nın Nisan ayında finansman açığı nedeniyle anlaşmayı beklendiği gibi iki şirkete değil bir şirkete verme kararından kaynaklanıyor.

NASA konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Blue Origin dava dilekçesinde, astronotları 2024'te Ay'ın yüzeyine taşıyacak olan iniş sistemini inşa etmek için iki şirketin gerekli olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.

Ayrıca NASA'yı ihale sürecinde teklifleri "kanunsuz ve kural dışı" biçimde değerlendirmekle suçladı.

Blue Origin, "Bu tedarikte tanımlanan sorunların ve bunların sonuçlarının adaleti yeniden tesis etmek, rekabete izin vermek ve Amerika'nın Ay'a güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak için ele alınması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz" dedi.

NASA'nın keşif programı başkanı Kathy Lueders, uzay ajansının mevcut bütçesinin iki şirketi seçmesini engellediğini itiraf etti. Bu, ABD Kongresi'nin proje için talep edilen 3,3 milyar doların yalnızca 850 milyon dolarını vermesinden sonraydı.

NASA ayrıca Elon Musk'ın SpaceX firmasının uzay misyonlarının bu sözleşmeyi elde etmesinde rol oynadığını kaydetti. Maliyetin de rol oynadığı düşünülüyor: SpaceX'in teklifi, en düşük fiyatlı teklifti.

Temmuz ayında Bezos, sözleşmenin yeniden değerlendirilmesi için NASA'nın 2 milyar dolara kadar masrafını karşılamayı teklif etti, ancak reddedildi.

Bu arada Sayıştay, Nasa'nın sözleşmeyi yalnızca bir firmaya teslim ederken "uygunsuz davranmadığı" yönünde bir karar verdi.

NASA'nın davaya 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor. SpaceX henüz dava hakkında yorum yapmadı.

Artemis programı kapsamında NASA, 1972'den bu yana ilk kez insanları Ay'a götürmeyi umuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
PARTNERAşk bitti!Aşk bitti!
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiltere Taliban’dan hesap soracakİngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiltere Taliban’dan hesap soracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden'dan Afganistan açıklaması

Biden'dan Afganistan açıklaması

16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Afganistan'da CNN muhabirinin kıyafetine Taliban etkisi: Kurallar değişti

Afganistan'da CNN muhabirinin kıyafetine Taliban etkisi: Kurallar değişti

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.