Kabine'deki görev değişikliğinin perde arkası! Günlerdir konuşuluyordu... '5 saat' detayı dikkat çekti

Sağlık Bakanı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla resmen değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararlarıyla birlikte görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na son yerel seçimlerde İBB Başkanlığına aday olan eski Bakan Murat Kurum atandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine ise göreve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi.

KABİNE'DEKİ DEĞİŞİKLİĞİN PERDE ARKASI

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapılırken, söz konusu Kabine değişikliğinin perde arkasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GÜNLERDİR KONUŞULUYORDU

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana Kabine'de değişiklik iddialar gündemde yer almaya başlarken, bazı bakanların değişebileceği konuşuluyordu. Yaklaşık bir haftadır atama kararlarının Resmi Gazete yayımlanıp yayımlanmayacağı merak edilirken, dün akşam saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Eski Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, görevden affını istediğini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ilk kendisi duyurdu. Özhaseki, açıklamasında siyaseti de bıraktığını örtülü biçimde aktarırken, "Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir" dedi.

"ÇALIŞIYORUZ" MESAJINDAN BEŞ SAAT SONRA GÖREVDEN AYRILDI

Özhaseki, gündüz saatlerinde, Erdoğan’ın da katıldığı, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda hazır bulunmuştu. Toplantıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” mesajını paylaşmıştı. Bu mesajdan sadece beş saat sonra ise görevi bıraktığını açıkladı.

İSTİFA KARARINI KIZILCAHAMAM'DA ALDI!

Görevden ayrılan bir diğer isim olan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın AK Parti'nin 1 Haziran'daki Kızılcahamam kampında partililer tarafından eleştirildiği kulislere yansımıştı. Randevu sistemi ve sağlıktaki eleştirileri ileten partililerin bu tutumu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa kararını aldığı iddia edilmişti.







