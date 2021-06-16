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  4. Kademeli normalleşmede yeni dönem! Nikah ve düğünlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı

Kademeli normalleşmede yeni dönem! Nikah ve düğünlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı

16.06.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran'da yayımladığı genelgeyle nikah törenleri ve düğünlere ilişkin yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalar sona erdi.

Kademeli normalleşmede yeni dönem! Nikah ve düğünlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirildi.

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler doğrultusunda, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetliyle sınırlandırılması kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren yapılabileceği belirtildi.

YEMEK VE İKRAM YASAĞI İLE DÜĞÜNLERDEKİ KİŞİ SINIRLAMASI KALDIRILDI

Genelgede, yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verildi.

15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.

Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

Kaynak: AA

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koronavirüs (Covid-19) İçişleri Bakanlığı

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