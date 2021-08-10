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Kahve severlerin favorisi bu bitki! Fincanın içinde satılıyor

10.08.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem dekorasyon amaçlı kullanılan hem de meyve verebilen kahve ağacı bitkisi sunumuyla kahve severlerin ilgisini çekiyor.

Kahve severlerin favorisi bu bitki! Fincanın içinde satılıyor

Genellikle dekorasyon amaçlı olarak kahve fincanı içerisinde satılan kahve ağacı bitkisi, kahve severler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Anavatanı Afrika olan kahve ağacı bitkisinin, nemli toprağı sevmesinin yanı sıra aydınlık ortamda bulunması gerekiyor. Eskişehir’de çiçekçilik yapan Hanife Avcı, Coffea Arabiaca bitkisinin özellikle sunuş bakımından dikkat çektiğini aktardı.

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Coffea Arabica’nın içerisinde bakıldığı kahve fincanı nedeniyle ilgi çekici bir bitki olduğunu belirten çiçekçi Hanife Avcı, bitkinin bakımı hakkında konuştu.

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Kahve ağacı bitkisinin meyve de verebildiğini aktaran Avcı, “Kahve ağacı bitkisine özellikle evinde bu tip dekorasyonlar barındırmayı ve kahveyi seven insanlar tercih ediyor. Kahve bitkisini bir kahve fincanında satışa sunuyoruz, toprağın üzerine de kahve çekirdekleri koyuyoruz. Bu bitki, Afrika kökenlidir ve aydınlık ortamları sever. Müşterilerimize genellikle yaz aylarında haftada iki, kış aylarında ise haftada bir kez sulamalarını tavsiye ediyoruz. Nemli toprağı seven bir bitki ve parlak yapraklarıyla da canlı ve güzel bir görüntüsü var. Özel bakımlar ile meyve de elde etmek mümkün, ancak bu biraz zahmetli olabilir ve çok az bir miktar kahve elde edilir” diye konuştu.

(İHA)

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