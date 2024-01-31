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    4. Kararan çaydanlıklara en etkili çözüm! Saniyeler içinde demlikleri pırıl pırıl yapıyor

    Kararan çaydanlıklara en etkili çözüm! Saniyeler içinde demlikleri pırıl pırıl yapıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.01.2024 09:53 | Son Güncelleme:
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    Çay demlemek her ne kadar keyif verse de zamanla demliklerin kararması kaçınılmaz bir sorun haline gelebilir. Evde deneyebileceğiniz bu yöntem ile saniyeler içinde demlikleri pırıl pırıl yapabilirsiniz. Çay keyfinizi kararan çaydanlıkların gölgesinden kurtaracak o çözüm haberimizde.

    Kararan çaydanlıklara en etkili çözüm! Saniyeler içinde demlikleri pırıl pırıl yapıyor

    Ülkemizin en meşhur içeceği çay sabah akşam hemen hemen her evde demleniyor. Çay içmek her ne kadar keyifli olsa da zamanla kararan demlikler bazen can sıkıcı olabiliyor. Artık sararmış ve kararmış çaydanlıklar için hiç endişelenmenize gerek yok! İşte aniyeler içinde demlikleri pırıl pırıl yapan tek malzemeli yöntem...

    KARARAN DEMLİKLERİ PIRIL PIRIL YAPIYOR

    Çaydanlığa su doldurun. Bir paket hamur kabartma tozu ekleyin. İçi beyazlayana kadar kaynatın. Ocaktan alıp bulaşık süngeri ile kenarında kalan siyahlıkları da ovaladığınızda tamamen temizleniyor.

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    Çaydanlığın içerisindeki kirle birlikte kaynayan su simsiyah oluyor. Suyu lavaboya dökün ve demliğinizi iyice yıkayın. Sonuç eskisinden daha parlak demlikler.


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    Çay kabartma tozu çaydanlık demlik siyah
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