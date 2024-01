Kararan çaydanlıklara en etkili çözüm! Saniyeler içinde demlikleri pırıl pırıl yapıyor

Ülkemizin en meşhur içeceği çay sabah akşam hemen hemen her evde demleniyor. Çay içmek her ne kadar keyifli olsa da zamanla kararan demlikler bazen can sıkıcı olabiliyor. Artık sararmış ve kararmış çaydanlıklar için hiç endişelenmenize gerek yok! İşte aniyeler içinde demlikleri pırıl pırıl yapan tek malzemeli yöntem...

KARARAN DEMLİKLERİ PIRIL PIRIL YAPIYOR

Çaydanlığa su doldurun. Bir paket hamur kabartma tozu ekleyin. İçi beyazlayana kadar kaynatın. Ocaktan alıp bulaşık süngeri ile kenarında kalan siyahlıkları da ovaladığınızda tamamen temizleniyor.

Çaydanlığın içerisindeki kirle birlikte kaynayan su simsiyah oluyor. Suyu lavaboya dökün ve demliğinizi iyice yıkayın. Sonuç eskisinden daha parlak demlikler.