Kayseri'de evini ateşe veren genç, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi 4. Cadde'de ailesiyle ikamet eden yabancı uyruklu Z.Ç. henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi.

BİBER GAZI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahale etmek istediği evden ayrılmayan genç; balkona çıkarak polis ekiplerine direndi, elindeki cam parçaları ile de kendine zarar verdi.

Uzun süre balkonda kalan ve evin camlarını kırıp etrafa ve kendine zarar veren Z.Ç., yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan ve kırdığı camlardan zarar gören Z.Ç. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen gençten, zorla para almak istediği babası C.Ç'nin şikayetçi olduğu öğrenildi. (AA/DHA)





