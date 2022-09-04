Kayseri'den intikam cinayeti! Oğlunu öldüren kişinin ağabeyine kurşun yağdırdı

Kayseri'deki cinayet dün akşam saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. otomobiliyle seyir halindeyken, husumetlisi Bülent B., başka bir otomobille önünü kesti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Bülent B. yanında getirdiği pompalı tüfekle araçtaki kişiye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saçmaların isabet ettiği H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİSE TESLİM OLDU

Cinayet zanlısı Bülent B. ise suç aletiyle birlikte polise teslim olurken, cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

İddiaya göre, Bülent B.'nin oğlu Yusuf Eren Bayrak'ın (17) geçen 17 Ağustos'ta H.K.'nın kardeşi H.K. (17) tarafından bıçakla öldürüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine Bülent B.'nin de oğlunu öldüren H.K.'nın ağabeyini öldürdüğü belirtildi. Cinayet zanlısının emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)





