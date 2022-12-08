Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir, çocuğa nasıl verilir? Bıldırcın yumurtası çiğ tüketilir mi?

Yumurta çeşitlerinden biri olan bıldırcın yumurtası birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Sabahları kahvaltıdan önce aç karnına tüketilmesi önerilmektedir. Lezzetli ve şifalı yiyeceklerden biridir. Protein deposu olarak da adlandırılır. Çeşitli tariflerle bıldırcın yumurtası vitaminlerinden yararlanabilirsiniz. Doğal içeriğe sahip olması sayesinde de çocukların tüketimi de önerilen bir besindir.

Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir?

Bıldırcın yumurtası farklı şekillerde tüketilmektedir. Damak zevkinize göre çiğ veya pişirerek tüketebilirsiniz. Demir deposu olan bıldırcın yumurtası sıklıkla tüketilmesi önerilir. 1 bıldırcın yumurtası 20 kalori değerindedir. Sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyenler için de bıldırcın yumurtası tavsiye edilir. Bıldırcın yumurtası çiğ, kızartma, haşlayarak veya salamura şeklinde yenebilir.

Astım gibi kronik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılır. Hafif bir tat için haşlayarak yiyebilirsiniz. Bıldırcın yumurtasını normal yumurta gibi haşlayarak kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Sahanda pişirilen bıldırcın yumurtası hem lezzetli hem de vitamin açısından oldukça yararlıdır. Sade tüketilmesi vitamin kaybı olmaması için önerilir. Sebze ile birlikte tüketmeyi sevenler için pişirerek tüketilmesi önerilir. Turşu veya salata severler içinde salamura olarak tüketilebilir. Bıldırcın yumurtası turşusu lezzet bakımından önerilir. Limon ve çeşitli sebzelerle de sosu hazırlanabilir. Sofraların vazgeçilmez salamura çeşitlerinden biridir.

Kış aylarında içinizi sıcak tutması için çorba da yapabilirsiniz. Bıldırcın yumurtası ile yayla çorbası yapabilirsiniz. Lezzetli ve faydalı olmasıyla birlikte kış aylarında da içinizi ısıtacak tariflerden biridir. Çay saatlerinizde de bıldırcın yumurtası ile kek yapabilirsiniz. Sağlıklı kek çeşitlerinden biridir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için de bıldırcın yumurtası tüketebilirsiniz.

Bıldırcın yumurtası çiğ tüketilir mi?

Damak zevkinize göre çeşitli şekillerde bıldırcın yumurtası tüketilir. Bıldırcın yumurtasının temel olarak çiğ yenmesi gerekir. Bıldırcın yumurtası çiğ olarak tüketildiğinde tat olarak ağır olabilir. Bu nedenle bal veya şekerli yiyeceklerle tüketilebilir. Grip, nezle veya mevsim geçişlerinde oluşan soğuk algınlığına iyi gelmesi için çiğ tüketilmesi önerilir. Boğaz enfeksiyonu veya solunum sıkıntıları için de çiğ tüketilmesi önerilir. Öksürük veya balgam sıkıntıları için de bıldırcın yumurtasını çiğ olarak tüketebilirsiniz.

Bıldırcın yumurtası çocuğa nasıl verilir?

Sağlık bakımından birçok hastalığa iyi gelen besinlerden biri bıldırcın yumurtasıdır. Bıldırcın yumurtası birçok yararı ile önerilen yiyeceklerden biridir. E ve B12 gibi vitaminleri içerir. Vitamin ve mineral kaynağı olmasıyla çocuklarınıza belirli bir yaştan itibaren verilmelidir. Çocuklarınızın tüketimi de oldukça önemlidir. 2 yaşından büyük çocukların tüketmesi önerilir. 2 yaşından küçük çocukların kullanmaması gerekir. Sindirim sistemlerinde sıkıntı olmaması için doktor tavsiyesi ile kullanılması daha iyi olacaktır.

Çocuklar için bıldırcın yumurtasının haşlanarak tüketilmesi önerilir. Çocuklarınızın çiğ olarak tüketmesi de önerilir ancak tadı ağır gelebileceği için farklı gıdalarda birleştirip verebilirsiniz. Çiğ bıldırcın yumurtası süt ve bal karıştırılarak tüketilebilir. Doğal besin kaynaklarından biri olan bıldırcın yumurtasını dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

1 bıldırcın yumurtası kaç yumurtaya bedel?

Bıldırcın yumurtası çinko ve protein bakımından oldukça zengindir. Vücudunuzdaki çinko eksikliğini tamamlayan besinlerden biridir ancak besin değerleri tavuk yumurtasından daha azdır. 5 adet bıldırcın yumurtası besin kaynağı olarak 1 tavuk yumurtasına eşittir. Bir tane bıldırcın yumurtası 14 gramdır ve 1.2 gram da protein içerir. Tavuk yumurtasıysa 60 gramdır ve 6-7 gram protein içerir. Tavuk yumurtası besin değeri bakımından bıldırcın yumurtasından daha zengindir. Bu nedenle öğünlerinizde tavuk yumurtası da tüketmeniz gerekir. Kolesterol gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunanlar için bıldırcın yumurtası zararlı olabilir.



