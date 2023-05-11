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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: 'Haramilerin saltanatını bitireceğim'

11.05.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta yaptığı açıklamada "Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz. Haramilerin saltanatını bitireceğim. Kul hakkı yemem, kul hakkı da yedirmem. Beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. İnanın her şey çok güzel olacak. Birlikte bu ülkeyi huzuru ve bereketi getireceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: 'Haramilerin saltanatını bitireceğim'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sivas'ta vatandaşlarla buluştu.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"MİLLETE TEPEDEN BAKMAK GİBİ BİR ALIŞKANLIĞIM YOK"

"Sizler gibi bir aileden geliyorum. 7 kardeşiz, rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Lüksüm yok, millete tepeden bakmak gibi bir alışkanlığım yok. Söz verdim, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Kavga eder hale getirdiler milleti.

"HARAMİLERİN SALTANATINI BİTİRECEĞİM"

Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz. Haramilerin saltanatını bitireceğim. Kul hakkı yemem, kul hakkı da yedirmem. Beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. İnanın her şey çok güzel olacak. Birlikte bu ülkeyi huzuru ve bereketi getireceğiz. 27,5 yıl kamuda çalıştım, bundan sonrada amacım bu ülkenin güzel insanlarına hizmet etmek olacak. Zaten hedefimiz 5 yıl içerisinde İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltmak ve Anadolu'ya getirmektir.

Polis kardeşlerimin sorunlarını biliyorum. Büyük sıkıntılar çektiklerini biliyorum onu da çözeceğim. Polisi görünce devleti görüyorsunuz. Yeri geldiğinde bizim için hayatlarını tehlikeye atıyorlar."

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seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı

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