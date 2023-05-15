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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım'

15.05.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan seçim sonuçları ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım'

14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak."


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