Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım'

14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak."

Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 15, 2023



