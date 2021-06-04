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Kıbrıs'ta sınır kapıları 15 ay sonra yeniden açıldı

04.06.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs önlemleri nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC) ile Kıbrıs Rum kesimi arasında 15 aydır kapalı olan 9 sınır kapısı bu sabah yeniden açıldı. Geçişler sırasında son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Kıbrıs'ta sınır kapıları 15 ay sonra yeniden açıldı

KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısının geçişlere açılmasıyla istenen belgelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, geçişler sırasında son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sınır kapılarının açılmasının öncesinde dün akşam Lokmacı Sınır Kapısı’nı ziyaret etmişti. Kıbrıs’ın iki kesimi arasında geçişlerin başladığı 9 geçiş kapısı ise şöyle: “Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.”

4 SINIR KAPISINDA BELİRSİZLİK

GKRY, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki 4 sınır kapısını Kovid-19'a karşı tedbir iddiasıyla 29 Şubat'ta bir haftalığına kapatma kararı almış, daha sonra bu kararı 9 Mart'a kadar uzattığını açıklamıştı. Rum yönetiminden bu sabah yapılan açıklamada, kararın yarına kadar uzatıldığı ve Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüleceği açıklandı.

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Bu yüzden Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı sınır kapılarından 29 Şubat'tan bu yana geçiş yapılamıyor.

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Rum yönetiminin, KKTC makamları tarafından tepkiyle karşılanan "keyfi ve tek yanlı" bu kararının altında, politik nedenlerin yattığı belirtilmişti.

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(AA-İHA)

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