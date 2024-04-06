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Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı tebrik etti; Ekrem İmamoğlu'nu aramadı! Çok konuşulacak iddia

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.04.2024 09:18
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31 Mart'taki yerel seçimlerde 1977 yılından bu yana ilk kez birinci parti olarak sandıktan çıkan CHP'de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim zaferinin ardından Mansur Yavaş ve Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik ettiği ancak Ekrem İmamoğlu’nu aramadığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı tebrik etti; Ekrem İmamoğlu'nu aramadı! Çok konuşulacak iddia

Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkmış, yıllar sonra birinci parti olma başarısı göstermişti. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok belediyeyi kazanan CHP'de seçimlerin ardından telefon trafiği yaşanırken; Sözcü’den İsmail Saymaz, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL VE YAVAŞ'A TEBRİK TELEFONU

“CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim akşamı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı arayarak, tebrik etti.” diyen Saymaz, seçimin hemen ertesi günü Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de telefonda kutladığını yazdı.

1

İMAMOĞLU'NU ARAMADI

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ise İstanbul seçimlerini kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ise aramadığını iddia etti.

2

BİNALİ YILDIRIM DA TEBRİK ETTİ

Saymaz, “Bu arada, İmamoğlu’nu kutlayanlar arasında eski Başbakan Binali Yıldırım da yer alıyor. Yıldırım, 2019’daki İstanbul seçiminde İmamoğlu’nun rakibiydi.” ifadelerine yer verdi.

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