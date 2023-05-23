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'Kılıçdaroğlu'na gelen telefon' iddiası kulisleri hareketlendirdi! Özdağ'ın açıklamasından hemen sonra canlı yayında dikkat çeken sözler... "Biz karşıyız"

23.05.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin 2. turla ilgili merakla beklenen kararı bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu görüştükten sonra yarın duyuracağını ifade etti. Özdağ'ın açıklamasının hemen ardından gazeteci İsmail Saymaz'dan çarpıcı bir iddia geldi. Özdağ, dün akşam Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde bir mutabakat metni sunduğunu bildirerek "Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek" demişti. Süreç devam ederken Saymaz'ın Kılıçdaroğlu'na bir telefon gittiği iddiası dikkat çekti.

'Kılıçdaroğlu'na gelen telefon' iddiası kulisleri hareketlendirdi! Özdağ'ın açıklamasından hemen sonra canlı yayında dikkat çeken sözler... "Biz karşıyız"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura tamamlanmasıyla gözler ATA İttifakı'ndan gelen açıklamalara çevrildi. İttifak bu süreçte dağıldı, Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini duyurdu. Ümit Özdağ ve partisinin alacağı karar merakla beklenirken Özdağ da Kılıçdaroğlu ile bu akşam yeniden bir araya geleceklerini duyurdu. Özdağ, sunduğu mutabakat metnine vurgu yaparken Gelecek Partisi ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

'KILIÇDAROĞLU BİR TELEFON ALDI' İDDİASI

Özdağ'ın kararını açıklamasını canlı yayında değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz, çok konuşulacak bir iddia öne sürdü. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın mutabakat metniyle ilgili Gelecek Partisi'nden bir telefon aldı.

"METNE KARŞIYIZ"

Saymaz'ın iddiasına göre Kılıçdaroğlu'na giden telefonda Gelecek Partisi "Sözlü anlaşmaya varıyorsanız varın fakat yazılı ve bağlayıcı bir metne biz karşıyız" görüşünü bildirdi.

ÖZDAĞ'DAN MUTABAKAT METNİ VURGUSU

Öte yandan Ümit Özdağ 2. tur kararını bugün açıklayacağını belirtmişti, bugünkü açıklamasında ise sürecin şimdiye dek olumlu devam ettiğini belirterek açıklamasını yarına erteledi.

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Dün akşam Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, Kılıçdaroğlu'na sunduğu mutabakat metninin Millet İttifakı paydaşlarınca görüşüleceğini belirtmişti.

GÜLTEKİN UYSAL'DAN O İDDİALARA YALANLAMA

Sosyal medyada ortaya atılan bir başka iddiada ise "Babacan Anayasa’dan Türklük tanımının çıkartılması ve tarikatlara bakış açısı,Davutoğlu ise Suriyeliler politikasındaki kırmızı çizgileri, Gültekin Uysal “Fazla Atatürkçü” bulması nedeni ile Ümit Özdağ’a direniyor. Özdağ ise 6 partinin de imza atacağı bir “Mutabakat metni” istiyor ve tek bir lider bile bu metni imzalamazsa işbirliğini kabul etmeyeceği ifade ediliyor. Açıklamanın uzamasının nedeninin bu olduğu iddia ediliyor" denmişti. Celal Eren Çelik'in bu paylaşımını alıntılayan Demokrat Partisi lideri Gültekin Uysal, iddiaları yalanladı.

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seçim Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ gelecek partisi

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