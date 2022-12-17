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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'

17.12.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman yaptığı helalleşme çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu son açıklamasında “Demokrasi hep hor görüldü. Demokrasi o zaman postalların altında, bugün kirli sermayenin altında eziliyor. Biz demokratlar hiç bitmedik, hiç azalmadık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı o da helalleşmek" ifadelerini kullandı. İmamoğlu davası hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu “Siyaseten nasıl devre dışı bırakırız arayışı içindeler” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfının düzenleyeceği "Demokrasi Şurası"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 'demokrasi' ve 'helalleşme' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi hep hor görüldü. Demokrasi o zaman postalların altında, bugün kirli sermayenin altında eziliyor. Biz demokratlar hiç bitmedik, hiç azalmadık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı o da helalleşmek. Artık bu ülkenin bedel ödemesini bitirmek ve bu kavgayı biz bitireceğiz. Darbeciye darbeci diyeceğiz. Kötü olana da kötü diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

‘İBB BAŞKANIMIZ HAKSIZ ŞEKİLDE YARGILANIYOR’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin de konuşan CHP lideri, şu sözleri kullandı:

"Milletvekilimiz Enis Berberoğlu uzun süre hapislerde kaldı. Eren Erdem, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Canan Kaftancıoğlu... İBB Başkanımız haksız şekilde yargılanıyor. Siyaseten nasıl devre dışı bırakırız arayışı içindeler."

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‘ADALETİ, DEMOKRASİYİ ARIYORUM’

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

Adalet bir kutup yıldızı gibidir der Hz. Mevlana. Kutup yıldızı bütün kainatının onun etrafında döndüğü bir adalettir. Aslında insanlık tarihi adalet arayışı tarihidir. Otoriter rejimler adaletin ne kadar değerli olduğunu bize hatırlatırlar ve adalet arayışımızı güçlendirirler. Bugün adaleti, demokrasiyi arıyorum beraber. Bedeller ödendi ve ödenmeye devam ediliyor.

"LİNÇ GİRİŞİMİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDIM"

“Bir şehit cenazesinde bütün devlet protokolünün önünde uzun süre linç girişimi ile karşı karşıya kaldım. Hiçbir zaman adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım.”

“Milletimiz adalete erişemiyor, Türkiye'de adalete erişim bir açlık, tokluk meselesi haline, insan hakları meselesi, ekonomik mesele haline gelmiştir. Halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alma, kayyum atama var. Aç çocuklar, evsiz barksız insanlar, dolmayan beslenme çantaları var. Öyle bir noktaya geldik ki sorun artık bir parti sorunu olmaktan çıkmıştır, bir Türkiye sorunudur. Bizi, 6 lideri bir araya getiren de sorunun Türkiye sorunu boyutuna ulaşmasıdır.”

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"ORTA SINIFI YOK ETTİLER"

“Demokrasi sadece insan hakları değildir. Demokrasi eşit fırsatlar doğurur. Bu ülkede eşit fırsatlar yok. 21. yüzyılın Türkiye'sinde işsizliği, yoksulluğu derinden yaşayan milyonlarımız var. Orta sınıfı yok ettiler. Bu ülkede ya çok zenginsin ya hiçbir şeyin yok.”

“Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar, mücadele edeceğiz. Yasa dışı yollara başvuracaklar, yargıyı sopa olarak kullanacaklar, mücadele edeceğiz. TBMM'yi vesayet altına alacaklar, gazeteleri, televizyonları, binlerce trolleri karalayacak, saldıracak mücadele edeceğiz. Bu ülke hak ettiği demokrasiye ya kavuşacak ya kavuşacak.”

"DARBECİYE DARBECİ DİYECEĞİZ"

“Demokrasi hep hor görüldü. Demokrasi o zaman postalların altında, bugün kirli sermayenin altında eziliyor. Biz demokratlar hiç bitmedik, hiç azalmadık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı o da helalleşmek. Artık bu ülkenin bedel ödemesini bitirmek ve bu kavgayı biz bitireceğiz. Darbeciye darbeci diyeceğiz. Kötü olana da kötü diyeceğiz.”

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP demokrasi

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