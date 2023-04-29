Kılıçdaroğlu’ndan gündem yaratacak mesajlar! ‘Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum’ diyerek ‘sağduyu’ çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ‘Azıcık sağduyu’ ifadeleri ile çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu’nun ifadeleri yine çok tartışılacak. Kılıçdaroğlu seçimin son 10 gününe işaret ederek “Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün. Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin.

Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?

Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak."

