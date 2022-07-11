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Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan kararı! Görüşmeyecek…

11.07.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’deki Tanju Özcan krizi devam ederken yeni son dakika gelişmesi daha yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulunan Tanju Özcan görüşmeye kabul edilmedi. Kılıçdaroğlu’nun ‘kesin ihraç talebiyle’ Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmeme kararı aldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan kararı! Görüşmeyecek…

CHP’deki Tanju Özcan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci kez disipline sevk edilen ve kendisinden randevu talep eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmeme kararı aldı. Disiplin sürecinde görüşmesinin doğru olmadığını belirten CHP liderinin, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bağımsız çalışacağı konusunda da garanti verdiği öğrenildi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi partisinde tepkiye neden olmuş, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Özcan disipline sevk edildikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti. Ancak bu talebe Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt gelmedi.

Habertürk’ün haberine göre; Bolu Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Tanju Özcan'ın haberi olmadan yakın zamanda Ankara'ya gelip durumu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat anlattı. Ancak CHP liderinin meclis üyelerine, disiplin sürecinde Tanju Özcan ile görüşmesinin doğru olmayacağını ifade ettiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu'nun da bağımsız karar vereceği konusunda garanti verdiği belirtildi.

25 TEMMUZ'DA SAVUNMA YAPACAK

Disiplin süreci ise devam ediyor. Tanju Özcan 18 Temmuz'a kadar yazılı,25 Temmuz Pazartesi günü ise, genel merkezde sözlü savunmasını verecek. Habertürk'e konuşan Özcan, sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğini ve uzamasının hem kendisi hem de partisi açısından yıpratıcı olduğunu kaydetti.

Özcan partiden ihraç edilmesi durumunda başka bir partiye geçmeyi düşünmediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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