Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz" çıkışı çok konuşulmuştu! Babacan'dan çarpıcı açıklama: "Bugüne dek sıcak bakmadım"

Siyasetin gündeminde 'altılı masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde "Benimle misiniz" çıkışının parti içindeki tartışmalara nokta koyacağı değerlendirilse de masanın diğer ortakları henüz Kılıçdaroğlu'nu net olarak onaylamış değil. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Günü gelince yani, biz de altılı masaya aday listesi sunarız. Aday adaylarımızı, sıcak baktığımız isimleri altılı masada konuşacağız" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun dışında başka isimlerin de konuşulmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

“BEN SICAK BAKMADIM”

Dünkü Siirt mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz" çıkışıyla ilgili şöyle konuştu:

"Biz, kendi partimiz içerisinde böyle bir süreç başlatmadık. Arkadaşlarımız ikili, üçlü, bir araya geldiklerinde birbirleriyle fikir paylaşabilirler. Herkesin fikir özgürlüğü var. Ama bugüne kadar benim olduğum ortamlarda ben böyle derinlemesine bir isim değerlendirmesine sıcak bakmadım.

"ELİMİZDE KISA BİR LİSTEYLE GİDECEĞİZ"

"Biz ne yapacağız diye sorarsanız; altılı masa gündemindeki öncelikli çalışmalarında ilerledikten sonra cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti teşkilatlarımızdan, parti yönetim kuruluna kadar geniş bir istişare süreci yürüteceğiz. Sonunda da altılı masaya herhalde elimizde kısa bir listeyle gideceğiz. Günü gelince yani, biz de altılı masaya aday listesi sunarız. Aday adaylarımızı, sıcak baktığımız isimleri altılı masada konuşacağız.”



