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Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için yeni iddia: İş dünyasında CEO'luk yapmış bir isim

28.10.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gazeteci Emin Çapa'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. İstanbul'da bir yemekte konuşulanları aktaran Çapa, söz konusu ismin iş dünyasında CEO'luk yapmış ve tanınan bir isim olduğunu söyledi. Çapa, söz konusu isme CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benim aklımdaki aday sizsiniz" dediğini iddia etti.

CHP Geneş Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu son günlerin en çok tartışılan konularından biri iken, gazeteci Emin Çapa canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI BELLİ"

Çapa, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayının belli olduğunu söylemiş ve herkes adayın kim olduğunu araştırmaya başlamıştı.

Dün akşam yayımlanan "Sözüm Var"da iddialarını yineleyen Çapa, yeni iddiaları da gündeme getirdi.

"KAMUOYUNDA TANINAN BİR İSİM DEĞİL"

Çapa'nın aktardığına göre söz konusu aday; iş dünyasında CEO'luk yapmış ve tanınan bir isim ancak siyasi bir partiyle alakası yok. Bunun yanında ekonomiden anlayan bir isim ancak kamuoyunda çok tanınan bir isim değil.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia: Partili değil, kamuoyunda da tanınmıyorCHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia: Partili değil, kamuoyunda da tanınmıyor

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞ

Bahsedilen ismin Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ile de görüştürüldüğünü söyleyen Çapa, duyduğu isim karşısında şaşırdığını da sözlerine ekledi.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun adayının Özgür Demirtaş olduğu iddia edilmişti. Çapa, Özgür Demirtaş ile Kılıçdaroğlu'nun yemek yediği ancak adayın Demirtaş olmadığını da sözlerine ekledi.


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seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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