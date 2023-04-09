Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de sürpriz! Gazeteci Hüsniye Karakoyun milletvekili adayı oldu

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru giderken, kritik viraj bugün dönülüyor. Partiler bugün 17.00'a kadar milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim edecek. Son ana kadar listeler üzerinde yoğun çalışmalar devam ederken, CHP'nin Tunceli adayı gündem oldu.

HÜSNİYE KARAKOYUN CHP MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi olan Tunceli'de; CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu aday gösterilmezken bölgede tek kadın çalışanların olduğu Emek Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Hüsniye Karakoyun CHP milletvekili adayı gösterildi.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 1'E DÜŞMÜŞTÜ

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verilerinde Tunceli, 2 milletvekilinden 1'e düşmüştü. Tunceli'de 2018 genel seçimlerinde CHP'den Polat Şaroğlu HDP'den ise Alican Önlü seçilmişti