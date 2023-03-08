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  4. Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmasına 'Yunus Emre' tepkisi! 2 seçenek sundu, telif istedi: "Seçim sloganı olarak kullanamazsınız!"

Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmasına 'Yunus Emre' tepkisi! 2 seçenek sundu, telif istedi: "Seçim sloganı olarak kullanamazsınız!"

08.03.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakının adayı olarak açıklandığı pazartesi günü gerçekleştirdiği konuşma gündemdeki yankıları sürüyor. Ancak o konuşmada Kılıçdaroğlu'nun Yunus Emre'den alıntı yaptığını söylediği sözlere senarist İsa Yıldız'dan tepki geldi. Yıldız, telif veya o sözlerin seçim sloganı olarak kullanılmamasını istiyor.

Kılıçdaroğlu pazartesi günü ittifak liderlerinin uzlaşmasıyla ortak aday olarak belirlendi ve aynı günün akşamı Saadet Partisi Genel Merkezi önünde konuşma yaparak seçim mesajları verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmada kullandığı "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" sözlerine tepki geldi.

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Senarist İsa Yıldız

"YUNUS EMRE'NİN BÖYLE BİR SÖZÜ YOK"

Kılıçdaroğlu'nun Yunus Emre'den alıntı yaparak kullandığını söylediği bu sözler sonrası Yunus Emre dizisinin senaristlerinden İsa Yıldız, Sabah'a verdiği demeçte Yunus Emre'nin böyle bir sözü olmadığını, dizi için kendisi yazdığını belirtti ve seçim sloganı olarak kullanılmamasını istedi.

AA-20230306-30495442-30495441-MILLET_ITTIFAKININ_CUMHURBASKANI_ADAYININ_KEMAL_KILICDAROGLU_OLDUGU_ACIKLANDI

"YA TELİFİMİ VERİN YA DA..."

Yıldız, Kılıçdaroğlu'na tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yunus Emre'nin böyle bir sözü yok. O, dizi için yazdığım bir replikti. Bu sözü seçim sloganı olarak kullanamazsınız.

Ya telifimi verin ya da bu sözün Yunus'a ait olduğunu ispat edin!"

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Yunus Emre

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