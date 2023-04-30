HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'nun TOKİ açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi! "Ya resmi sayfaya bakmaktan acizsiniz ya da..."

Kılıçdaroğlu'nun TOKİ açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi! "Ya resmi sayfaya bakmaktan acizsiniz ya da..."

30.04.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüksek kira fiyatlarıyla ilgili açıklamalar yaparken TOKİ'nin yaptığı konutlarla ilgili de konuşmuştu. Kılıçdaroğlu'nun o açıklamalarına AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TOKİ'nin yaptığı konutlarla ilgili istatistikleri paylaşırken Kılıçdaroğlu'na "Ya TOKİ resmi sayfasına bakmaktan dahi acizsiniz ya da yaren edindiğiniz yalan ve iftiradan kopamıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun TOKİ açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi! "Ya resmi sayfaya bakmaktan acizsiniz ya da..."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yüksek kiralarla ilgili vaadini duyurduğu konuşmasında TOKİ'yle ilgili açıklamalarına yanıt veren Hamza Dağ, "Vadettiğiniz konut ve arsa projeleri, tarafımızdan başlatılmış ve kura sonuçları açıklanmaya başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

thumbs_b_c_308aebec3d1a608b9a1ff4ce57c60950

"YALAN SÖYLEYİP KURUMA İFTİRA ATMIŞ"

Hamza Dağ, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun dün akşam saatlerinde paylaştığı videoyu alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu, “Kurumları itibarsızlaştırma” çalışmalarına şimdi de TOKİ hakkında yalan söyleyerek ve kuruma iftira atarak devam etmiş.

thumbs_b_c_32b1aac353d42dabfa274a67708e0f67

TOKİ İSTATİSTİKLERİNİ PAYLAŞTI

Sayın Kılıçdaroğlu, tane tane ifade edelim ki idrak etmenizi kolaylaştırmış olalım;

TOKİ 1984’te faaliyete başladı ve 2001 yılı itibariyle 43 bin 145 bağımsız bölüm yapmıştır.

TOKİ AK Parti hükümetleri döneminde 1 milyon 200 bin (Yılda ortalama 60 bin) konut üretmiştir.

Vadettiğiniz konut ve arsa projeleri, tarafımızdan başlatılmış ve kura sonuçları açıklanmaya başlanmıştır.

"KILIÇDAROĞLU'NDA YALANIN BİNİ BİR PARAYA"

“Ben devleti bilirim” iddiasıyla gezen bir Cumhurbaşkanı Adayı olarak ya TOKİ resmi sayfasına bakmaktan dahi acizsiniz ya da yaren edindiğiniz yalan ve iftiradan kopamıyorsunuz.

İnsan yalan performansınıza tanık olunca “Kılıçdaroğlu’nda yalanın bini bir paraya” diye düşünmeden edemiyor."

Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu! Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 gün kala son AK Parti'nin masasındaki anket sonuçları! 14 gün kala son AK Parti'nin masasındaki anket sonuçları!
Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kaybolduErdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu
Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Hamza Dağ Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

İlginizi Çekebilir

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.