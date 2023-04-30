Kılıçdaroğlu'nun TOKİ açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi! "Ya resmi sayfaya bakmaktan acizsiniz ya da..."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yüksek kiralarla ilgili vaadini duyurduğu konuşmasında TOKİ'yle ilgili açıklamalarına yanıt veren Hamza Dağ, "Vadettiğiniz konut ve arsa projeleri, tarafımızdan başlatılmış ve kura sonuçları açıklanmaya başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

"YALAN SÖYLEYİP KURUMA İFTİRA ATMIŞ"

Hamza Dağ, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun dün akşam saatlerinde paylaştığı videoyu alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu, “Kurumları itibarsızlaştırma” çalışmalarına şimdi de TOKİ hakkında yalan söyleyerek ve kuruma iftira atarak devam etmiş.

TOKİ İSTATİSTİKLERİNİ PAYLAŞTI

Sayın Kılıçdaroğlu, tane tane ifade edelim ki idrak etmenizi kolaylaştırmış olalım;

TOKİ 1984’te faaliyete başladı ve 2001 yılı itibariyle 43 bin 145 bağımsız bölüm yapmıştır.

TOKİ AK Parti hükümetleri döneminde 1 milyon 200 bin (Yılda ortalama 60 bin) konut üretmiştir.

Vadettiğiniz konut ve arsa projeleri, tarafımızdan başlatılmış ve kura sonuçları açıklanmaya başlanmıştır.

"KILIÇDAROĞLU'NDA YALANIN BİNİ BİR PARAYA"

“Ben devleti bilirim” iddiasıyla gezen bir Cumhurbaşkanı Adayı olarak ya TOKİ resmi sayfasına bakmaktan dahi acizsiniz ya da yaren edindiğiniz yalan ve iftiradan kopamıyorsunuz.

İnsan yalan performansınıza tanık olunca “Kılıçdaroğlu’nda yalanın bini bir paraya” diye düşünmeden edemiyor."