Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'Kürtler' notuyla paylaştı: 3-5 oy için asla ama asla izin vermeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, 'Kürtler' notuyla paylaştığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı...

"MİLYONLARCA KÜRDE TERÖRİST MUAMELESİ YAPILIYOR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse, Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Şu anda milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor. Her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyor. İnsanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? 3-5 oy için... Gerçekten utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?

Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Türk ile Kürdü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı..."

SAADET PARTİSİ GÖNDERİYİ ALINTILADI

Kılıçdaroğlu'nun videolu paylaşımı, Saadet Partisi'nin resmi Twitter hesabından alıntılandı.

Saadet Partisinin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Seçim kaybetme korkusuyla milyonlarca vatandaşımızı terör parantezine sıkıştırmak isteyenlere inat biz, her daim kardeşlik hukukumuzu koruyacağız."