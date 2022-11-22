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Kim Jong-un'un kardeşi küplere bindi! "Ölümcül kriz" diyerek gözdağı verdi: "Havlayan köpek, ayaktakımları!"

22.11.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'nin "canavar füze" olarak adlandırılan yeni kıtalararası balistik füzelerin Amerika'ya ulaşma kapasitesine sahip olduğu ortaya çıkınca Batı ülkeleri telaşa kapılmış, Birleşmiş Milletler'den (BM) Kuzey Kore'ye "ölümcül kitle imha silahları üretmeyi bırakması" yönünde uyarı gelmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkeyi beraber yönettiği kız kardeşi Kim Yo-jong, İngiltere ve ABD için "havlayan köpek" ve "ayaktakımı" sözlerini kullandığı çok sert açıklama yaptı.

Kim Jong-un'un kardeşi küplere bindi! "Ölümcül kriz" diyerek gözdağı verdi: "Havlayan köpek, ayaktakımları!"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, İngiltere'yi "ayaktakımı" olmakla suçladı ve çatışmanın tırmandığına dair uyarıda bulunarak ABD'yi "korkuyla ele geçirilmiş havlayan bir köpek" olmakla suçladı.

BM'DEN GELEN UYARI ÖFKELENDİRDİ

Birleşmiş Milletler'in ülkeye "ölümcül kitle imha silahları üretmeyi bırakmasını" söylemesinin ardından Kim Yo-jong adeta küplere bindi.

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"Birleşmiş Milletler; ABD ve Güney Kore'nin çok tehlikeli askeri tatbikatlarına ve Kuzey Kore'yi hedef alan açgözlü silahlanmalarına göz yumdu. Ayrıca Kuzey Kore'nin dokunulmaz meşru müdafaa hakkını kullanmasına itiraz etti."

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GÖZDAĞI VERDİ! "KRİZ O KADAR ÖLÜMCÜL OLUR"

Kim Yo-jong ayrıca İngiltere, Fransa, Avustralya, Japonya ve Güney Kore'ye "ayaktakımı" nitelendirmesinde bulunurken açıklamasının devamında Amerika, Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları ne kadar kararlı hale getirirse, o kadar ölümcül bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

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Kuzey Kore Kim Yo-jong

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