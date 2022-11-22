Kim Jong-un'un kardeşi küplere bindi! "Ölümcül kriz" diyerek gözdağı verdi: "Havlayan köpek, ayaktakımları!"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, İngiltere'yi "ayaktakımı" olmakla suçladı ve çatışmanın tırmandığına dair uyarıda bulunarak ABD'yi "korkuyla ele geçirilmiş havlayan bir köpek" olmakla suçladı.
Birleşmiş Milletler'in ülkeye "ölümcül kitle imha silahları üretmeyi bırakmasını" söylemesinin ardından Kim Yo-jong adeta küplere bindi.
"Birleşmiş Milletler; ABD ve Güney Kore'nin çok tehlikeli askeri tatbikatlarına ve Kuzey Kore'yi hedef alan açgözlü silahlanmalarına göz yumdu. Ayrıca Kuzey Kore'nin dokunulmaz meşru müdafaa hakkını kullanmasına itiraz etti."
Kim Yo-jong ayrıca İngiltere, Fransa, Avustralya, Japonya ve Güney Kore'ye "ayaktakımı" nitelendirmesinde bulunurken açıklamasının devamında Amerika, Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları ne kadar kararlı hale getirirse, o kadar ölümcül bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.