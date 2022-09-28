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  4. Kış sezonu öncesi bot alışverişi yapmak isteyenlere Chelsea model bot önerileri

Kış sezonu öncesi bot alışverişi yapmak isteyenlere Chelsea model bot önerileri

27.09.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk mevsimlerin tarzını daha iyi yansıttığını düşünenler burada mı? Eğer bot, atkı, bere, eldiven veya şık bir pardösü tutkunuysanız tam da size göre derlenmiş bir yazının eşiğindesiniz. 70'li yıllardan günümüze uzanan İngiliz tasarımı Chelsea bot modelleri, sizi kendine hayran bırakacak! Binlerce marka ve model arasında bir türlü tercih yapamıyorsanız okumaya devam edin!

Kış sezonu öncesi bot alışverişi yapmak isteyenlere Chelsea model bot önerileri

Zor gelebilir fakat artık yaz mevsimini geride bıraktığımızı kabul edelim. Keyifli tatilin ardından şehre dönüşler yapıldı, okullar açıldı, havalar da serinledi. Her şey normal fakat bir eksik yok mu? Siz sormadan biz söyleyelim, elbette bir kış alışverişi! Şık bir kombin ancak bir bütün olarak elde edilir. Bu bütünün en önemli parçalarından biri ise ayakkabılar. Yeni sezonun gözde Chelsea bot modellerini inceliyoruz. İşte kombinleri taçlandıracak o parçalar!

1. Siyahın asaletine "Hayır." diyemeyenler için: Bruno Marc Erkek Urban-06 Süet Chelsea Bilek Botları

Kış sezonu öncesi bot alışverişi yapmak isteyenlere Chelsea model bot önerileri

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Siyah, modada tepeden tırnağa en sık tercih edilen renklerin başlarında gelir. Kim siyah Chelsea bot üstüne spor bir deri ceket kombinini reddedebilir ki? Bu kombine uyum sağlayacak bir öneri isterseniz Bruno Marc Erkek Urban-06 Süet Chelsea Bilek Botları'nı tercih edebilirsiniz. Dar kesim jeanlerin paçalarını botun içine sokarak ya da dilerseniz paçaları kıvırarak botu ön plana çıkarabilirsiniz. Süet materyalle üretilen bot, yuvarlak burun tasarımıyla rahat kullanılır. Dayanıklı el yapımı tabanı zemine sağlam tutunur ve botun güvenle kullanılmasını sağlar. Siz de kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak Chelsea bot arayışındaysanız modeli mutlaka inceleyin!

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2. "Hava yeterince kapalı, kombinimde biraz renk olsun." diyorsanız: Munshoes Taba Süet Kadın Chelsea

Kış sezonu öncesi bot alışverişi yapmak isteyenlere Chelsea model bot önerileri

Hayat; kimi zaman tempolu, koşturmalı ya da yorucu olabilir. Böylesi bir tempoya ayak uydurabilmek için enerjinizin ve modunuzun düşmemesi gerekir. Moralinizi yükseltecek adımlardan biri de sizi yansıtan, içinde iyi hissettiğiniz kombinler yapmak. Munshoes Taba Süet Kadın Chelsea ile birbirinden şık kombinlere imza atabilirsiniz. Taba rengi botlar hem tarzınızla dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar hem gün boyu süren konfor vadeder. Üstelik termo tabanı ve lastikli yapısıyla kullanımı da oldukça rahat. İki farklı renk seçeneği sunan bot ile kombinlerinizi taçlandırmaya ne dersiniz?

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3. Yıpranan ve tüylenen bağcıklara son: Panama Jack

Kış sezonu öncesi bot alışverişi yapmak isteyenlere Chelsea model bot önerileri

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Elinizdeki dosyalarla sunumuza yetişmeye çalışırken bağcıklarınızın çözüldüğünü bir düşünün. Peki, zaman zaman orantısız uzunlukta olanların farklı yönlere savrulmalarına ya da aşınarak ayakkabılarınızı sönük göstermelerine ne demeli? Bir de sabah evden çıkmak üzereyken kördüğüm olmuş bağcıklarla uğraşmanın verdiği can sıkıntısı var tabii. Deri materyalle üretilen Panama Jack, böyle can sıkıcı sorunlara neden olmaz. Kuzu derisi astarlı yapısı ve anatomik kauçuk tabanı ile gün boyu rahat hissettirir. Yumuşacık iç yüzeyiyle ayaklarınıza hak ettiği konforu sunmak için modele mutlaka bir şans verin.

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4. Kombinlerin en şık tamamlayıcısı: Muggo Nora Kadın Chelsea

Kış sezonu öncesi bot alışverişi yapmak isteyenlere Chelsea model bot önerileri

Siyah renkli Muggo Nora Kadın Chelsea, hemen her ortama uyum sağlayan tasarımıyla kombinlerinizi en iyi şekilde tamamlar. Botları dilerseniz partilerde en sevdiğiniz kırmızı çiçekli elbisenizle, dilerseniz akşam arkadaşlarınızla çıkarken oduncu gömleği ve paçaları botun içine sokulmuş jeanlerle kullanabilirsiniz. Model; esnek lastikli topukları, birinci sınıf velvet dış materyali ve sıcak astar iç malzemesiyle ayakları rahatsız etmez. Süet ürünün vizon rengi de bulunur. Kalitesi ve konforuyla öne çıkan, tüm dikkatleri üzerinize çekecek model, favori parçanız olmaya aday.

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5. Yuvarlak burunlu bot denemenin tam zamanı: Tunaelli Hakiki Deri Chelsea Bot

Kış sezonu öncesi bot alışverişi yapmak isteyenlere Chelsea model bot önerileri

Tunaelli Hakiki Deri Chelsea Bot'un kaliteli %100 deri materyali, sizi uzunca bir zaman bot arama derdinden kurtaracak! Rahat kalıbı ve kaliteli dikişleriyle olumsuz kış şartlarına karşı koruyucu meleğiniz olacak model, hakiki deri malzemesi ve ortopedik iç tabanıyla ayağınızdaki varlığını unutturabilir. Bileği aşan boyuyla sonbahar ve kış aylarında sizi yağmurdan korur. Hem elbise ve eteklerin hem pantolonların altında rahatlıkla kullanılabilir. Siyah gri ve düz siyah renk seçenekleri sunan botun geniş beden skalası arasından size uygun ürünü kolayca bulabilir, sunduğu konforun keyfini çıkarabilirsiniz.

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6. Sıra dışı tasarımları tercih edenlere: Gabor Kadın Chelsea Bot

Kış sezonu öncesi bot alışverişi yapmak isteyenlere Chelsea model bot önerileri

Kombinlerinizde sıra dışı renk ve tasarımları kullanmayı seviyorsanız Gabor Kadın Chelsea Bot ile mutlaka tanışmalısınız. Gabor Comfort serisi, şık tasarımı yüksek konfor ile harmanlar. Geniş iç yüzeyi sayesinde ayaklarınız daha önce hiçbir botta olmadığı kadar rahat eder. Topuğun anatomik şekli ayağı gevşetir, dengeler ve bükülmeye karşı korur. Özel bir pedle de orta tabanı destekler. Çıkabilen tabanları, ayakkabıyı temizlerken kolaylık sağlar. Kalın tabanı boyunuzu daha uzun gösterir. Eşsiz bir yürüyüş deneyimi için botları mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz.

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7. Klasik tasarımlardan vazgeçemeyenlere: Lusive Hakiki Deri Erkek Chelsea Bot

Kış sezonu öncesi bot alışverişi yapmak isteyenlere Chelsea model bot önerileri

Serin havalar üşütmeye başladığında bundan ilk etkilenen yer, ayaklar olur. Evdeyken yumuşacık battaniye ya da yorganlara sarılıp onları ısıtabilir veya ayaklarınız için sıcak su torbası hazırlayabilirsiniz. Peki ya dışarıdayken? Ayaklarınızın her zaman evde gibi hissetmeye ihtiyacı var. O hâlde Lusive Hakiki Deri Erkek Chelsea Bot ile tanışmaya ne dersiniz? Model; suya ve soğuğa olan direnci, özel iç astarı ve kaymaz kauçuk tabanıyla sizi yarı yolda bırakmaz. Klasik tasarımıyla kombinlere şıklık katan parça, karizmatik duruşu sayesinde tüm gözleri üzerinize çeker.

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